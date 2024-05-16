Голубцы из молодой капусты отличаются нежностью и сочностью, пишет Politeka.net.
Но, если нет времени или желания готовить классические голубцы, можно порадовать себя и близких голубцами «ленивыми».
«Ленивые голубцы. Линивые даже для самых ленивых», - прокомментировала фудблогер Анна Тимошенко, рассказывая о рецепте.
Голубцы из молодой капусты.
Итак, для приготовления ленивых голубцов из молодой капусты понадобятся следующие ингредиенты: фарш 800 гр, рис сухой 150 гр, капуста молодая (половинка кочана), лук – 1 шт, морковь – 1 шт, томатная паста – 2 стл., сметана - 3 ст.л, мука – 1 ст.л, соль и специи по вкусу, масло для жарки, вода – 0,5 л.
Ход приготовления ленивых голубцов из молодой капусты следующий: капусту следует нашинковать.
Голубцы из молодой капусты.
Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, туда же добавить нашинкованную капусту – тушить 10-15 мин.
Рис предварительно отвариваем. В миске объединяем рис и овощи. Следующий шаг – добавляем соль и специи.
"У меня черный перец и сухой чеснок", - рассказала кулинар.
Голубцы из молодой капусты.
Голубцы из молодой капусты.
Перемешиваем все ингредиенты и формируем ленивые голубцы. Выкладываем голубцы на противень.
«Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду. Перемешать и залить голубцы, поставить в духовку на 40-50 мин», - рассказала фудблогер о последних шагах в приготовлении ленивых голубцов из молодой капусты.
Такие голубцы получатся очень нежными и вкусными.
Голубцы из молодой капусты.
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