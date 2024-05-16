Сезон молодой капусты в разгаре и, если вы еще не приготовить голубцы, то именно это это сделать, а этот рецепт обязательно пригодится.

Голубцы из молодой капусты отличаются нежностью и сочностью, пишет Politeka.net.

Но, если нет времени или желания готовить классические голубцы, можно порадовать себя и близких голубцами «ленивыми».

«Ленивые голубцы. Линивые даже для самых ленивых», - прокомментировала фудблогер Анна Тимошенко, рассказывая о рецепте.

Голубцы из молодой капусты.

Итак, для приготовления ленивых голубцов из молодой капусты понадобятся следующие ингредиенты: фарш 800 гр, рис сухой 150 гр, капуста молодая (половинка кочана), лук – 1 шт, морковь – 1 шт, томатная паста – 2 стл., сметана - 3 ст.л, мука – 1 ст.л, соль и специи по вкусу, масло для жарки, вода – 0,5 л.

Ход приготовления ленивых голубцов из молодой капусты следующий: капусту следует нашинковать.

Голубцы из молодой капусты.



Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости, туда же добавить нашинкованную капусту – тушить 10-15 мин.

Рис предварительно отвариваем. В миске объединяем рис и овощи. Следующий шаг – добавляем соль и специи.

"У меня черный перец и сухой чеснок", - рассказала кулинар.

Голубцы из молодой капусты.



Голубцы из молодой капусты.

Перемешиваем все ингредиенты и формируем ленивые голубцы. Выкладываем голубцы на противень.

«Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду. Перемешать и залить голубцы, поставить в духовку на 40-50 мин», - рассказала фудблогер о последних шагах в приготовлении ленивых голубцов из молодой капусты.

Такие голубцы получатся очень нежными и вкусными.

Голубцы из молодой капусты.



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