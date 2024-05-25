Сразу после нарезки или натирания яблок, сбрызните их свежим лимонным соком, кислота в лимонном соке предотвращает потемнение яблок.

Этот салат получается нежным и сочным благодаря правильному сочетанию выбранным вами продуктам и особенному способу приготовления яблок. Вкусным рецептом поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты:

Отварное куриное филе – 1 шт.

Яблоки – 2 шт.

Маринованный лук – 2 шт.

Твердый сыр - 100 г.

Майонез для смазывания слоев.

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите куриное филе до готовности в подсоленной воде. Остудите и нарежьте мелкими кусочками или разберите на волокна.

Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке. Чтобы яблоки не темнели, сразу после нарезки или натирания сбрызните их лимонным соком. Лимонный сок предотвращает окисление яблок и сохраняет их свежий вид.

Нарежьте лук полукольцами и замаринуйте его в смеси уксуса, воды и сахара на 15-20 минут. Затем слейте маринад и обсушите лук. Натереть сыр на средней терке.

Выложите первый слой из нарезанного куриного филе на плоское блюдо. Слегка смажьте его майонезом. Выложите натертые яблоки поверх курицы, равномерно распределяя их по поверхности. Снова смажьте майонезом.

Выложите маринованный лук третьим слоем и слегка прижмите его. Смажьте этот слой майонезом. Завершите салат тертым твердым сыром. Слегка смажьте верхний слой майонезом.

Последние новости Украины:

Как приготовить молодой картофель: простой и вкусный рецепт, как в ресторане.

Салат с редиской и этой заправкой будет необычным: рецепт весенней вкуснятины.

Удивите родных этим блюдом из молодой капусты: вкусный рецепт.