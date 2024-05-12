Молодая капуста продолжает вдохновлять поваров, хозяек и всех, кто любит вкусные и полезные блюда, на все новые и новые вкусовые шедевры.

Из молодой капусты готовят легкие и полезные стейки, нежные голубцы и легкие на вкус борщи.

Если нашинковать капусту, добавить зелень, огурец и сметану – получится самый простой, но вкусный и полезный весенний салат. Но молодую капусту можно совмещать не только с овощами.

Так, фудэксперт Светлана Левицкая предложила новый рецепт салата с молодой капустой с добавлением шампиньонов.

«Случайно получился нереально вкусный салат», - подчеркнула Левицкая на своей странице в Инстаграм, добавив, что такой салат можно даже приготовить на праздник, ведь он очень аппетитный на вид и вкусный.

Ингредиенты понадобятся следующие: молодая капуста, болгарский перец, кабачок, морковка, красная луковица, шампиньоны штук 5, масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Все овощи необходимо нашинковать тоненькой соломкой, лук порезать полукольцами, шампиньоны порезать слайсами.

Новый рецепт салата с молодой капустой.

Морковь, грибы, лук и кабачок следует обжарить в небольшом количестве масла до состояния аль-денте.

«Не переусердствуйте, я бы сказала слегка припассеруйте», - предупредила Светлана.

Затем ингредиенты необходимо охладить и добавить в миску к капусте и перцу, посолить и поперчить.

«Заправьте заправкой по вашему вкусу. Здесь подойдет и моя любимая кисло-сладкая, и даже майонез», - отметила фудэкспертк, поделившись также рецептом постной заправки из тахини.

Новый рецепт салата с молодой капустой.

Для нее понадобятся Тахини – 50 г, вода примерно столько же, зубчик чеснока, сок трети лимона, мед – 10 г, соль и перец по вкусу.

Все необходимо смешать, воду добавляем постепенно до желаемой консистенции.

«Любители майонеза могут добавить еще чайную ложку горчицы – будет максимально похоже в растительном исполнении. Для сытости посыпаем семенами или толчеными орешками. У нас кунжут», – подчеркнула Светлана.

Новый рецепт салата с молодой капустой.

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