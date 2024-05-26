Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказывает, как сделать очень мягкую курицу с сыром и не испортить вкус нежного мяса благодаря приправам.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети секретами приготовления нежной куриной грудки с оливковым маслом и сыром.

Ингредиенты:

Основные:

Куриная грудка на кости — 1 шт.

Сыр Моцарелла — 120 г

Свежие помидоры — 1 шт.

Свежий базилик

Для маринада:

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Соль — 1 чайная ложка

Черный перец — ½ чайной ложки

Приготовление:

Тщательно промойте куриную грудку под проточной водой. Удалите лишнюю жировую ткань и кости, чтобы получить ровные кусочки мяса, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

При помощи острого ножа сделайте 6-7 надрезов в каждом кусочке куриной грудки под углом, проникая вглубь мякоти для начинки. В миске смешайте оливковое масло, соль и черный перец до получения однородного маринада.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите куриную грудку в маринад и хорошо переверните, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Оставьте мариноваться на 30 минут.

Нарежьте свежие помидоры и сыр Моцарелла на тонкие ломтики. Сорвите несколько свежих листьев базилика.

В каждый надрез куриной грудки вставьте ломтик помидора, листок базилика и ломтик сыра Моцарелла. Повторите для всех надрезов. Покройте противень пергаментной бумагой и аккуратно переложите на него куриную грудку с начинкой, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Убедитесь, что начинка плотно закрывает надрезы, чтобы она не выпала в процессе приготовления.

Предварительно разогрейте духовку до 200°C. Запекайте куриную грудку в духовке 30-35 минут, или пока она не станет золотистой и сочной.

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