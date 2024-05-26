Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети секретами приготовления нежной куриной грудки с оливковым маслом и сыром.
Ингредиенты:
Основные:
- Куриная грудка на кости — 1 шт.
- Сыр Моцарелла — 120 г
- Свежие помидоры — 1 шт.
- Свежий базилик
Для маринада:
- Оливковое масло — 2 столовые ложки
- Соль — 1 чайная ложка
- Черный перец — ½ чайной ложки
Приготовление:
Тщательно промойте куриную грудку под проточной водой. Удалите лишнюю жировую ткань и кости, чтобы получить ровные кусочки мяса, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
При помощи острого ножа сделайте 6-7 надрезов в каждом кусочке куриной грудки под углом, проникая вглубь мякоти для начинки. В миске смешайте оливковое масло, соль и черный перец до получения однородного маринада.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите куриную грудку в маринад и хорошо переверните, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Оставьте мариноваться на 30 минут.
Нарежьте свежие помидоры и сыр Моцарелла на тонкие ломтики. Сорвите несколько свежих листьев базилика.
В каждый надрез куриной грудки вставьте ломтик помидора, листок базилика и ломтик сыра Моцарелла. Повторите для всех надрезов. Покройте противень пергаментной бумагой и аккуратно переложите на него куриную грудку с начинкой, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Убедитесь, что начинка плотно закрывает надрезы, чтобы она не выпала в процессе приготовления.
Предварительно разогрейте духовку до 200°C. Запекайте куриную грудку в духовке 30-35 минут, или пока она не станет золотистой и сочной.
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