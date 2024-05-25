Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать дома куриную ветчину и не потратить слишком много сил и средств.
Ингредиенты:
Для ветчины:
- Куриное филе — 1 кг
- Куриные голени — 8 шт. (или мясо голеней без кости — 1 кг)
- Бульон из костей — 300 г
- Соль — 1 ст.л.
- Сухой чеснок — 2 ч.л.
- Молотый черный перец — 1 ч.л.
- Паприка — 2 ст.л.
Для бульона:
- Кости и кожа курицы
- Морковь — 80 г
- Лук — 200 г
- Вода — 1 литр
- Лавровый лист
- Черный перец горошком
- Пакет для запекания длиной 60 см
- Кулинарная нить — 3 м
Приготовление:
В кастрюлю положите кости и кожу курицы, добавьте нарезанную морковь, лук, лавровый лист и черный перец горошком. Залейте ингредиенты литром воды и доведите до кипения. Варите бульон на среднем огне до готовности, затем оставьте его остывать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Половину куриного филе (500 г) пропустите через мясорубку. Остальное филе и куриные голени нарежьте ножом на небольшие кусочки.
В миске смешайте измельченное и нарезанное мясо. Добавьте охлажденный бульон, соль, молотый черный перец, сухой чеснок и тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, поставьте смесь в холодильник на 2-3 часа для маринования. Разрежьте пакет для запекания пополам и разложите его на столе.
Насыпьте половину паприки вдоль пленки.Выложите на пленку весь фарш, присыпьте оставшейся паприкой.
Заверните фарш в пленку, выпустив воздух, и положите швом вниз. Завяжите пленку с обеих сторон кулинарной нитью и сделайте поперечные завязки. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Выложите ветчину на противень и выпекайте в течение 45-50 минут. После запекания оставьте ветчину остывать. Нарежьте охлажденную ветчину и подавайте к столу, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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