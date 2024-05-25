Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как готовить сытную закуску к столу - домашнюю ветчину из курицы без лишнего жира.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать дома куриную ветчину и не потратить слишком много сил и средств.

Ингредиенты:

Для ветчины:

Куриное филе — 1 кг

Куриные голени — 8 шт. (или мясо голеней без кости — 1 кг)

Бульон из костей — 300 г

Соль — 1 ст.л.

Сухой чеснок — 2 ч.л.

Молотый черный перец — 1 ч.л.

Паприка — 2 ст.л.

Для бульона:

Кости и кожа курицы

Морковь — 80 г

Лук — 200 г

Вода — 1 литр

Лавровый лист

Черный перец горошком

Пакет для запекания длиной 60 см

Кулинарная нить — 3 м

Приготовление:

В кастрюлю положите кости и кожу курицы, добавьте нарезанную морковь, лук, лавровый лист и черный перец горошком. Залейте ингредиенты литром воды и доведите до кипения. Варите бульон на среднем огне до готовности, затем оставьте его остывать, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Половину куриного филе (500 г) пропустите через мясорубку. Остальное филе и куриные голени нарежьте ножом на небольшие кусочки.

В миске смешайте измельченное и нарезанное мясо. Добавьте охлажденный бульон, соль, молотый черный перец, сухой чеснок и тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, поставьте смесь в холодильник на 2-3 часа для маринования. Разрежьте пакет для запекания пополам и разложите его на столе.

Насыпьте половину паприки вдоль пленки.Выложите на пленку весь фарш, присыпьте оставшейся паприкой.

Заверните фарш в пленку, выпустив воздух, и положите швом вниз. Завяжите пленку с обеих сторон кулинарной нитью и сделайте поперечные завязки. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите ветчину на противень и выпекайте в течение 45-50 минут. После запекания оставьте ветчину остывать. Нарежьте охлажденную ветчину и подавайте к столу, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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