В День Независимости некоторые категории граждан имеют право на единовременную денежную помощь от 450 до 3100 гривен, в частности это касается ветеранов войны и других лиц. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Денежная помощь в размере 450 гривен предназначена для:

участников войны;

бывших узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

лиц, насильственно вывезенных на принудительные работы;

детей партизан;

подпольщиков и других, кто сражался с национал-социалистским режимом в тылу врага.

Денежная помощь в размере 650 гривен предоставляется:

членам семей погибших или умерших ветеранов войны, чей статус определен в соответствии с законодательством о статусе ветеранов войны и их социальной защите;

вдовам умерших ветеранов, имевших инвалидность в результате войны;

вдовам умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью или другим причинам, не вступающим в повторный брак.

Денежная помощь на сумму 1 000 гривен предоставляется следующим категориям:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (на момент заключения) заключены в концентрационных лагерях, гетто и других местах принудительного содержания, а также родившиеся там дети.

Максимальную выплату в размере 3 100 гривен получат следующие лица:

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

лица с инвалидностью, полученной в результате войны;

бывшие малолетние (на момент заключения не было 14 лет) заключены в концентрационные лагеря, гетто и другие места принудительного содержания;

лица, признанные инвалидами по общим заболеваниям, трудовому увечью и другим причинам.

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