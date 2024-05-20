Мобильный оператор «Киевстар» сообщил абонентам об изменениях в условиях некоторых дополнительных пакетов – что нужно знать.

«Киевстар» предупредил своих клиентов об очередных изменениях. Согласно сообщению будут обновлены условия некоторых дополнительных пакетов.

"Чтобы наши абоненты получили еще больше возможностей для общения с родными", - заверили в компании.

Речь идет об обновлении дополнительных пакетов минут, интернета, SMS, ВидеоGo и услуг SIM для второго телефона и SIM для планшета.

Как предупредили в «Киевстар», изменения будут действовать с 31 мая для абонентов предоплаты. С 1 июня изменения коснутся абонентов контракта.

«Пользователи услуг получат SMS о новых условиях и актуальной стоимости», – сообщили в «Киевстаре».

Это предупреждение взволновало абонентов «Киевстар». Некоторые обратились в компанию с просьбой предоставить разъяснение:

«О каких именно изменениях идет речь?».

В «Киевстар» сообщили, что некоторые пакеты закроются, некоторые меняют название.

Кроме того, обновляется стоимость услуг, список стран, на которые можно звонить. Также пакеты минут/смс можно добавлять, подключая повторно.

Напомним, что недавно Киевстар уже повысил цены на свои услуги. Для некоторых тарифов предоплаты они произошли со 2 апреля, для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая.

Для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе с первого дня мая.

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