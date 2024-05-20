«Киевстар» предупредил своих клиентов об очередных изменениях. Согласно сообщению будут обновлены условия некоторых дополнительных пакетов.
"Чтобы наши абоненты получили еще больше возможностей для общения с родными", - заверили в компании.
Речь идет об обновлении дополнительных пакетов минут, интернета, SMS, ВидеоGo и услуг SIM для второго телефона и SIM для планшета.
Как предупредили в «Киевстар», изменения будут действовать с 31 мая для абонентов предоплаты. С 1 июня изменения коснутся абонентов контракта.
«Пользователи услуг получат SMS о новых условиях и актуальной стоимости», – сообщили в «Киевстаре».
Это предупреждение взволновало абонентов «Киевстар». Некоторые обратились в компанию с просьбой предоставить разъяснение:
«О каких именно изменениях идет речь?».
В «Киевстар» сообщили, что некоторые пакеты закроются, некоторые меняют название.
Кроме того, обновляется стоимость услуг, список стран, на которые можно звонить. Также пакеты минут/смс можно добавлять, подключая повторно.
Напомним, что недавно Киевстар уже повысил цены на свои услуги. Для некоторых тарифов предоплаты они произошли со 2 апреля, для контрактных тарифов и бизнес-клиентов – с 1 мая.
Для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе с первого дня мая.
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