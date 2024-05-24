Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как готовить нежные печеночные оладки, которые будут без комочков и горечи.
Ингредиенты:
- Гречневая крупа — 150 г
- Вода — 300 мл
- Соль — по вкусу
- Печень — 500 г
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
Промойте гречневую крупу и отварите её в подсоленной воде до готовности. Нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом, делится "Мастер Шеф" Глинская.
В кухонном комбайне измельчите печень, отваренную гречку и обжаренные овощи до однородной массы. В полученную массу добавьте яйца, соль и чёрный перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте небольшие порции теста на сковороду.Обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки, стараясь не пересушить их.
Выложите обжаренные оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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