Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить печеночные оладьи, которые будут очень тонкими и мягкими.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как готовить нежные печеночные оладки, которые будут без комочков и горечи.

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 150 г

Вода — 300 мл

Соль — по вкусу

Печень — 500 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Промойте гречневую крупу и отварите её в подсоленной воде до готовности. Нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом, делится "Мастер Шеф" Глинская.

В кухонном комбайне измельчите печень, отваренную гречку и обжаренные овощи до однородной массы. В полученную массу добавьте яйца, соль и чёрный перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте небольшие порции теста на сковороду.Обжаривайте оладьи по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки, стараясь не пересушить их.

Выложите обжаренные оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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