Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как лучше всего приготовить рыбу в маринаде и не испортить ее вкус выбранным соусом.

Ингредиенты

Скумбрия — 1 шт.

Цедра апельсина — ½ шт.

Французская горчица — 1 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Соль — 1/5 ч. л.

Апельсиновый сок — 25 г

Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Полузамороженную скумбрию разрежьте по хребту и раскройте пополам. Отрежьте все косточки у плавников и удалите все кости, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Разрежьте рыбу ножницами на кусочки и переверните каждый кусочек кожурой вверх. В миске смешайте цедру апельсина, апельсиновый сок, соевый соус, французскую горчицу, измельченный чеснок и соль.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, замаринуйте кусочки рыбы в полученном маринаде. Оставьте рыбу мариноваться на 15-20 минут.

Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите замаринованные кусочки скумбрии на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой. Накройте рыбу фольгой и запекайте в духовке в течение 10 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 5 минут до золотистой корочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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