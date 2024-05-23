Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные булочки для бургеров, что будут очень мягкие и нежные.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как правильно приготовить очень мягкие булочки.

Ингредиенты

Мука — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Вода — 250 мл

Сахар — 3 ст. л.

Дрожжи — 7 г

Сливочное масло (82%) — 40 г

Кунжут — 20 г

Соль — 1 ч. л.

Порции

8 булочек

Приготовление

Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миску с теплой водой добавьте дрожжи, сахар и 2-3 ст. л. муки. Хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте для набухания, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске взбейте яйцо до пышной пены. В готовую опару добавьте взбитое яйцо, оставшуюся муку, соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте венчиком.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, замесите тесто вручную или с помощью миксера в течение 15 минут. Тесто должно быть гладким и эластичным. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте для подъема на один час.

Разделите тесто на 8 равных частей. Сформируйте из каждой части круглую булочку. Окуните каждую булочку в миску с водой, затем обваляйте в кунжуте.

Застелите решетку пергаментной бумагой.

Выложите булочки на решетку и оставьте для подъема на 30-40 минут. Булочки должны увеличиться в два раза. Разогрейте духовку до 170°C. Выпекайте булочки в течение 20 минут до золотистой корочки.

Для мягкости и нежности булочек подержите их над паром в течение 30 секунд перед подачей, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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