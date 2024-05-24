Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой, но очень вкусный перекус с тунцом.
Ингредиенты:
- Картофель – 400 г (4-5 шт.)
- Тунец (консервированный) – 150 г
- Яйцо – 50 г (1 шт.)
- Твёрдый сыр – 40 г
- Мука – 25 г (1 ст. л. с горкой)
- Соль – по вкусу
Дополнительно:
- Яйцо – 50 г (1 шт.)
- Панировочные сухари – 50 г
Приготовление:
Нарежьте тостовый хлеб небольшими кусочками и подсушите в духовке или микроволновке. После охлаждения перебейте сухари в блендере или натрите на тёрке, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
Отварите картофель до готовности. Слейте воду и сделайте пюре. Оставьте пюре до полного остывания.
Натёртое остывшее картофельное пюре измельчите на мелкой тёрке. Добавьте к нему тунец, яйцо, натёртый сыр, муку и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте немного соли.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, сформируйте из полученной массы шарики. Окуните каждый шарик в взбитое яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях.
Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.