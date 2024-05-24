Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный перекус с рыбой и сыром, хорошо подходящий к обеду.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать простой, но очень вкусный перекус с тунцом.

Ингредиенты:

Картофель – 400 г (4-5 шт.)

Тунец (консервированный) – 150 г

Яйцо – 50 г (1 шт.)

Твёрдый сыр – 40 г

Мука – 25 г (1 ст. л. с горкой)

Соль – по вкусу

Дополнительно:

Яйцо – 50 г (1 шт.)

Панировочные сухари – 50 г

Приготовление:

Нарежьте тостовый хлеб небольшими кусочками и подсушите в духовке или микроволновке. После охлаждения перебейте сухари в блендере или натрите на тёрке, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

Отварите картофель до готовности. Слейте воду и сделайте пюре. Оставьте пюре до полного остывания.

Натёртое остывшее картофельное пюре измельчите на мелкой тёрке. Добавьте к нему тунец, яйцо, натёртый сыр, муку и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте немного соли.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, сформируйте из полученной массы шарики. Окуните каждый шарик в взбитое яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях.

Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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