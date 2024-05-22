Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать десерт, который смогут приготовить даже маленькие дети.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как быстро и просто сделать сладкий десерт, который лучше всего готовить вместе с детьми.

Ингредиенты:

Чёрный шоколад (70%) – 200 г

Сливочное масло (82%) – 180 г

Яйца – 250 г (примерно 5 шт.)

Сахар – 150 г (6 ст. л. с горкой)

Соль – 2 г (1/3 ч. л.)

Мука – 30 г (1 ст. л. с горкой)

Дополнительно:

Какао-порошок – 20 г (2 ст. л. без горки)

Приготовление:

Объедините чёрный шоколад и сливочное масло в жаропрочной миске. Растопите их на паровой бане или в микроволновке, помешивая до однородной смеси.

В отдельной миске смешайте яйца с сахаром, используя венчик до образования однородной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская. Возьмите разъёмную форму диаметром 20-22 см, смажьте её сливочным маслом и присыпьте какао-порошком.

Влейте шоколадно-масляную смесь в яичную массу (яйца должны быть комнатной температуры). Тщательно перемешайте.

Затем добавьте соль и просеянную муку. Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков, советует "Мастер Шеф" Глинская. Перелейте приготовленное тесто в подготовленную форму.

Разогрейте духовку до 160 градусов с режимом конвекции и выпекайте десерт в течение 25 минут.

Достаньте форму из духовки и дайте десерту полностью остыть при комнатной температуре.

Затем поставьте его в холодильник на 3-4 часа, добавила "Мастер Шеф" Глинская. После охлаждения снимите разъёмную форму, присыпьте десерт какао-порошком и нарежьте на порции.

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