Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сразу несколько универсальных маринадов, подходящих к рыбе, мясу и овощам.
Ягодный соус
Ингредиенты:
- Красное вино – 100 мл
- Черника (замороженная) – 225 г
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- В кастрюлю вылейте красное вино, добавьте чернику и немного соли. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
- Поставьте кастрюлю на маленький огонь и варите, пока жидкость не испарится наполовину.
- Снимите с огня и измельчите смесь в блендере до однородной консистенции.
Соус "Вьерж"
Ингредиенты:
- Томаты – 2 шт.
- Лимонный сок – 2 ст.л.
- Базилик – 5 листочков
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Кинза – 5 г
- Оливки (без косточек) – 10 шт.
- Острый перец – 1/2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Очистите лук-шалот и мелко нарежьте его.
- "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вымойте кинзу и базилик, затем измельчите их ножом.
- Половинку острого перца вымойте, удалите семена и мелко нарежьте.
- Помидоры очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- Оливки измельчите ножом.
- В миске соедините все ингредиенты, добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Соус "Тахини"
Ингредиенты:
- Кунжутная паста – 200 г
- Лёд – 5-10 кубиков
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Куркума – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Выложите кунжутную пасту в блендер, добавьте соль, куркуму, лёд и лимонный сок.
- Взбейте до получения однородной массы.
- Выложите соус на тарелку и подавайте, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
Соус "Барбекю"
Ингредиенты:
- Кетчуп – 200 мл
- Чеснок – 2 зубчика
- Соус Табаско – 0,5 ч.л.
- Сливочное масло 82% – 1 ст.л.
- Ананас (свежий или консервированный) – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Очистите чеснок и выжмите его через пресс.
- Нарежьте ананас маленькими кубиками.
- В миске соедините кетчуп с чесноком, добавьте соус Табаско, ананас и растопленное сливочное масло.
- Хорошо перемешайте и выложите соус на тарелку, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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