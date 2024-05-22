Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сразу несколько универсальных маринадов, подходящих к рыбе, мясу и овощам.

Ягодный соус

Ингредиенты:

  • Красное вино – 100 мл
  • Черника (замороженная) – 225 г
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюлю вылейте красное вино, добавьте чернику и немного соли. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
  2. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и варите, пока жидкость не испарится наполовину.
  3. Снимите с огня и измельчите смесь в блендере до однородной консистенции.

Литвинова, скриншот Ютуб

Соус "Вьерж"

Ингредиенты:

  • Томаты – 2 шт.
  • Лимонный сок – 2 ст.л.
  • Базилик – 5 листочков
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Кинза – 5 г
  • Оливки (без косточек) – 10 шт.
  • Острый перец – 1/2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите лук-шалот и мелко нарежьте его.
  2. "Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вымойте кинзу и базилик, затем измельчите их ножом.
  3. Половинку острого перца вымойте, удалите семена и мелко нарежьте.
  4. Помидоры очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
  5. Оливки измельчите ножом.
  6. В миске соедините все ингредиенты, добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Соус "Тахини"

Ингредиенты:

  • Кунжутная паста – 200 г
  • Лёд – 5-10 кубиков
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Выложите кунжутную пасту в блендер, добавьте соль, куркуму, лёд и лимонный сок.
  2. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Выложите соус на тарелку и подавайте, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

Соус "Барбекю"

Ингредиенты:

  • Кетчуп – 200 мл
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соус Табаско – 0,5 ч.л.
  • Сливочное масло 82% – 1 ст.л.
  • Ананас (свежий или консервированный) – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите чеснок и выжмите его через пресс.
  2. Нарежьте ананас маленькими кубиками.
  3. В миске соедините кетчуп с чесноком, добавьте соус Табаско, ананас и растопленное сливочное масло.
  4. Хорошо перемешайте и выложите соус на тарелку, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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