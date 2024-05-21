Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезным рецептом, рассказав, как правильно готовить рассыпчатый и мягкий плов.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать ароматный и нежный плов, который хорошо сочетается с мясом и овощами.

Ингредиенты:

Рис Камолино – 400 г

Свинина – 800 г

Лук – 3 шт.

Морковь – 600 г

Подсолнечное масло – 100 мл

Специи для плова – по вкусу

Соль – 40 г

Чеснок – 4 головки

Приготовление:

Тщательно промойте рис 10 раз, пока вода не станет прозрачной. Выложите рис в миску, залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа. После этого сцедите воду, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Тщательно промойте свинину и нарежьте её ломтиками. Поставьте казан на плиту, разогрейте в нём подсолнечное масло. Выложите мясо и обжаривайте его до золотистой корочки.

Очистите лук и измельчите его в блендере. Добавьте лук к мясу и продолжайте жарить.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, морковь тщательно помойте, очистите и нарежьте слайсами. Добавьте морковь в казан и обжаривайте вместе с мясом и луком.

Выложите промытый рис в казан поверх овощей и мяса. Добавьте специи для плова, соль и целые головки чеснока.

Залейте содержимое казана кипятком так, чтобы вода покрывала рис примерно на 1 см. Варите на маленьком огне, накрыв крышкой, оставив небольшое отверстие для выпаривания воды, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Когда вся вода испарится, накройте казан плотно крышкой, выключите огонь и оставьте плов на 30 минут для настаивания.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.