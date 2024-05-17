Судья «Мастер Шеф», ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво очень любит завтракать блюдами с добавлением яиц, но среди его утренних фаворитов не только омлеты и яичные.

Эктор Хименес-Браво убежден, что утро должно быть хорошим, а завтрак вкусным. И сделать его ароматным, питательным и полезным можно, приготовив овсянку, но не простую, а по рецепту ресторатора.

"Ловите рецепт моей любимой овсянки-ризотто с грибами", - отмечал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак.

Ингредиенты для приготовления завтрака понадобятся следующие: шампиньоны — 50 г, вешенки — 50 г, овсянка — 100 г, вода — 200 мл, сливки — 50 мл, сыр пармезан — 20 г, соль и перец по вкусу, растительное масло и сливочное масло.

Ход приготовления овсянки по рецепту Эктора Хименеса-Браво следующий: грибы необходимо порезать и обжарить на сковороде, добавить специи и масло.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак.

Когда шампиньоны и вешенки станут золотистого цвета, добавляем овсянку и вливаем сливки с водой. Через минуту добавляем сливочное масло и натертый сыр пармезан.

Перемешиваем и ароматная овсянка с грибами и сливками готова! Перед подачей на стол посыпаем овсянку сыром и, по желанию, добавляем зелень.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак.

В комментариях к рецепту поклонники Эктора Хименеса-Браво признаются, что такое блюдо понравилось даже тем, кто не любит овсянку.

«Очень вкусно получилось. Я сделала не хлопьями, а цельную овсянку. Так полезнее. И Моцарелла»,

«Приготовила, съела, вкусно!»,

«Мне очень понравилось! Это был классный завтрак»,

«Очень вкусная».

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак.

Подчеркнем, что овсяная каша – это один из самых полезных для здоровья продуктов питания. Одним из ключевых факторов пользы овсяной каши является высокое содержание в ней уникального типа клетчатки. Порядка 2-8% от сухого веса овса приходится на вещество бета-глюкан – сложный полисахарид, обладающий способностью впитывать жидкость.

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