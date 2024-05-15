На такий сніданок Ектора Хіменеса-Браво надихнуло перебування у Карпатах. Точніше, на фото сніданку на тлі неймовірної краси.
«Важко втриматись, щоб не сфотографувати сніданок на фоні такої краси», - зазначив Ектор Хіменес-Браво, демонструючи смакоту.
На фото можна побачити, що свій новий день суддя «Мастер Шеф» розпочав з підсмажених сосисок, скибочки хлібу з намазкою і трьох яєць пашот.
Зазначимо, що яйце пашот – це дійсно простий і дуже смачний спосіб приготування яєць, який винайшли французи.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
Головні секрети яєць пашот – яйця повинні бути дуже свіжими, а під час приготквання у воду додається оцет, який і утримує білок навколо жовтка.
Отже, один з методів приготквання яєць пашот наступний. Воду у кастрюлі необхідно поставити на вогонь, але вона не повинна кипіти, а залишатися на межі кипіння. У воду додаємо столову ложку оцту. Тепер вінчиком або великою ложкою необхідно зробити в каструлі невелику воронку.
Тепер яйце слід акуратно розбити в мисочку або чашку і вилити в центр воронки в каструлі.
Що приготувати на сніданок замість омлету.
Кухарі радять продовжувати помішувати ложкою воду, щоб яце не прилипло до дна.
Яйце пашот вариться протягом двох хвилин. Дістати яйце пашот з води можна за допомогою шумовки.
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