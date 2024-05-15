Такое быстрое и простое блюдо на завтрак, идею которого дал рестторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво станет великолепной и вкусной альтернативой омлету.

На завтрак Эктора Хименеса-Браво вдохновило пребывание в Карпатах. Вернее, на фото завтрака на фоне невероятной красоты.

"Трудно удержаться, чтобы не сфотографировать завтрак на фоне такой красоты", - отметил Эктор Хименес-Браво, демонстрируя вкуснятину.

На фото можно увидеть, что свой новый день судья "Мастер Шеф" начал с поджаренных сосисок, ломтика хлеба с намазкой и трех яиц пашот.

Отметим, что яйцо пашот – это действительно простой и вкусный способ приготовления яиц, который изобрели французы.

Что приготовить на завтрак вместо омлета.

Главные секреты яиц пашот – яйца должны быть очень свежими, а во время приготовления в воду добавляется уксус, удерживающий белок вокруг желтка.

Итак, один из методов приготовления яиц пашот следующий. Воду в кастрюле нужно поставить на огонь, но она не должна кипеть, а оставаться на грани кипения. В воду добавляем столовую ложку уксуса. Теперь венчиком или большой ложкой необходимо сделать в кастрюле небольшую воронку.

Теперь яйцо следует аккуратно разбить в мисочку или чашку и вылить в центр воронки в кастрюле.

Что приготовить на завтрак вместо омлета.

Повара советуют продолжать помешивать ложкой воду, чтобы яйцо не прилипло ко дну.

Яйцо пашот варится в течение двух минут. Достать яйцо пашот из воды можно с помощью шумовки.

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