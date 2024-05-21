Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась важными моментами во время приготовления сладкого торта "Муравейник", и рассказала о декоре для угощения.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом сладкого торта, который лучше всего делать со сгущенкой и украсить шоколадом с орехами.

Ингредиенты:

Для песочного теста:

500 г муки

2 г соли

8 г разрыхлителя

300 г сливочного масла 62%

1 яйцо

ванильный сахар (по желанию)

цедра апельсина (по желанию)

Для карамельного крема:

450 г вареной сгущенки

150 г сливочного масла 62%

Для декора:

шоколад

орехи

мак

Приготовление:

Смешайте в миске муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Добавьте цедру апельсина и натрите на терке холодное сливочное масло. Вбейте яйцо и замесите тесто, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Разделите тесто на 4 части, заверните в пленку и поставьте в морозилку на 1 час.

Натрите замороженное тесто на мелкую терку, просейте через сито для удаления лишней муки.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах с конвекцией 18-20 минут. Смешайте вареную сгущенку с сливочным маслом и прогрейте до растопления масла, перемешивая до однородности.

Смешайте крошку теста с кремом.

Выложите эту массу в миску, застеленную пленкой, утрамбуйте и разровняйте. Поставьте в холодильник на 2 часа.

После охлаждения выньте из формы, снимите пленку и украсьте шоколадом, орехами и маком, сообщает "Мастер Шеф" Глинская.

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