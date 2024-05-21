Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом сладкого торта, который лучше всего делать со сгущенкой и украсить шоколадом с орехами.
Ингредиенты:
Для песочного теста:
- 500 г муки
- 2 г соли
- 8 г разрыхлителя
- 300 г сливочного масла 62%
- 1 яйцо
- ванильный сахар (по желанию)
- цедра апельсина (по желанию)
Для карамельного крема:
- 450 г вареной сгущенки
- 150 г сливочного масла 62%
Для декора:
- шоколад
- орехи
- мак
Приготовление:
Смешайте в миске муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Добавьте цедру апельсина и натрите на терке холодное сливочное масло. Вбейте яйцо и замесите тесто, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Разделите тесто на 4 части, заверните в пленку и поставьте в морозилку на 1 час.
Натрите замороженное тесто на мелкую терку, просейте через сито для удаления лишней муки.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах с конвекцией 18-20 минут. Смешайте вареную сгущенку с сливочным маслом и прогрейте до растопления масла, перемешивая до однородности.
Смешайте крошку теста с кремом.
Выложите эту массу в миску, застеленную пленкой, утрамбуйте и разровняйте. Поставьте в холодильник на 2 часа.
После охлаждения выньте из формы, снимите пленку и украсьте шоколадом, орехами и маком, сообщает "Мастер Шеф" Глинская.
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