Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную лапшу в азиатском стиле и не переборщить при этом с приправами.
Ингредиенты:
- 100 г рисовой лапши (сухой)
- 200 г кальмаров
- 100 г сладкого перца
- 100 г моркови
- 100 г красного сладкого лука
- 3-4 зубчика чеснока (раздавить)
- 1 стручок лемонграсса (опционально)
- Сок и цедра лимона
- 20 мл растительного масла (желательно кунжутного)
- 1/2 стручка острого перца
- 2 пера зеленого лука
- 1 ч.л. кунжута
- 2-3 ст.л. устричного или соевого соуса
- 1 ст.л. рыбного соуса
- 3-4 соцветия кинзы (только листья)
Приготовление:
Замочите рисовую лапшу в воде на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте лук, морковь и острый перец тонкой соломкой.
В большой сковороде или воке разогрейте масло с чесноком, лимоном и острым перцем. Добавьте кальмары и обжарьте 5 минут.
Добавьте все нарезанные овощи и готовьте, помешивая, 2-3 минуты на большом огне. Затем добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, отожмите рисовую лапшу и добавьте к овощам на большом огне. Выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты.
Нарежьте зеленый лук и кинзу.
Подавайте на тарелки, украсьте зеленью и посыпьте кунжутом.
Можно использовать говядину, свинину, курицу, индейку, креветки или осьминоги вместо кальмаров, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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