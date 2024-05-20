Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную лапшу в азиатском стиле и не переборщить при этом с приправами.

Литвинова, скриншот Ютуб

Ингредиенты:

  • 100 г рисовой лапши (сухой)
  • 200 г кальмаров
  • 100 г сладкого перца
  • 100 г моркови
  • 100 г красного сладкого лука
  • 3-4 зубчика чеснока (раздавить)
  • 1 стручок лемонграсса (опционально)
  • Сок и цедра лимона
  • 20 мл растительного масла (желательно кунжутного)
  • 1/2 стручка острого перца
  • 2 пера зеленого лука
  • 1 ч.л. кунжута
  • 2-3 ст.л. устричного или соевого соуса
  • 1 ст.л. рыбного соуса
  • 3-4 соцветия кинзы (только листья)

Приготовление:

Замочите рисовую лапшу в воде на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте лук, морковь и острый перец тонкой соломкой.

В большой сковороде или воке разогрейте масло с чесноком, лимоном и острым перцем. Добавьте кальмары и обжарьте 5 минут.

Добавьте все нарезанные овощи и готовьте, помешивая, 2-3 минуты на большом огне. Затем добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, отожмите рисовую лапшу и добавьте к овощам на большом огне. Выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты.

Нарежьте зеленый лук и кинзу.

Подавайте на тарелки, украсьте зеленью и посыпьте кунжутом.

Можно использовать говядину, свинину, курицу, индейку, креветки или осьминоги вместо кальмаров, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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