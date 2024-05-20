Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезными советами и рассказала, как правильно приготовить лапшу в азиатском стиле, ничего не испортив.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную лапшу в азиатском стиле и не переборщить при этом с приправами.

Ингредиенты:

100 г рисовой лапши (сухой)

200 г кальмаров

100 г сладкого перца

100 г моркови

100 г красного сладкого лука

3-4 зубчика чеснока (раздавить)

1 стручок лемонграсса (опционально)

Сок и цедра лимона

20 мл растительного масла (желательно кунжутного)

1/2 стручка острого перца

2 пера зеленого лука

1 ч.л. кунжута

2-3 ст.л. устричного или соевого соуса

1 ст.л. рыбного соуса

3-4 соцветия кинзы (только листья)

Приготовление:

Замочите рисовую лапшу в воде на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте лук, морковь и острый перец тонкой соломкой.

В большой сковороде или воке разогрейте масло с чесноком, лимоном и острым перцем. Добавьте кальмары и обжарьте 5 минут.

Добавьте все нарезанные овощи и готовьте, помешивая, 2-3 минуты на большом огне. Затем добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, отожмите рисовую лапшу и добавьте к овощам на большом огне. Выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты.

Нарежьте зеленый лук и кинзу.

Подавайте на тарелки, украсьте зеленью и посыпьте кунжутом.

Можно использовать говядину, свинину, курицу, индейку, креветки или осьминоги вместо кальмаров, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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