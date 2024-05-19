Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом торта, которому сама давала название и привлекла внимание процессом приготовления.
Ингредиенты для теста:
- 1 яйцо
- 100 г меда
- 100 г сливочного масла
- 1/2 стакана сахара
- 125 г обжаренных и измельченных грецких орехов
- 11 г разрыхлителя
- 2 стакана муки
Для крема:
- 1 л сметаны 20% или греческого йогурта 10%
- 2 ст. л. какао-порошка
- 1 стакан сахара
Для глазури:
- 400 г красной смородины
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. агар-агар
- 50 мл воды
Приготовление:
В большой миске смешать яйцо, мед, сливочное масло и сахар до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавить измельченные грецкие орехи и разрыхлитель, хорошо перемешать.
Постепенно добавлять муку, продолжая перемешивать, до получения упругого теста. Разделить тесто на 4 части, завернуть в пленку и охладить в течение 30-40 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее разогреть духовку до 180°C. Раскатать каждую часть теста между двумя листами пергамента до толщины около 5 мм. Вырезать отверстие диаметром 3-4 см в центре каждого коржа. Выпекать коржи на противне до золотистого цвета, около 10-12 минут. Остудить.
Взбить сметану, какао-порошок и сахар до получения однородной массы.
Собрать торт: положить первый корж на блюдо, равномерно нанести на него часть крема. Повторить с оставшимися коржами и кремом.
Приготовить глазурь: проварить смородину в воде, добавить сахар и агар-агар, варить еще 1-2 минуты. Остудить и перебить блендером. Полить торт глазурью и украсить свежими фруктами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
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