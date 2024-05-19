Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом торта, которому сама давала название и привлекла внимание процессом приготовления.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты для теста:

  • 1 яйцо
  • 100 г меда
  • 100 г сливочного масла
  • 1/2 стакана сахара
  • 125 г обжаренных и измельченных грецких орехов
  • 11 г разрыхлителя
  • 2 стакана муки

Для крема:

  • 1 л сметаны 20% или греческого йогурта 10%
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 1 стакан сахара

Для глазури:

  • 400 г красной смородины
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. агар-агар
  • 50 мл воды

Приготовление:

В большой миске смешать яйцо, мед, сливочное масло и сахар до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавить измельченные грецкие орехи и разрыхлитель, хорошо перемешать.

Постепенно добавлять муку, продолжая перемешивать, до получения упругого теста. Разделить тесто на 4 части, завернуть в пленку и охладить в течение 30-40 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее разогреть духовку до 180°C. Раскатать каждую часть теста между двумя листами пергамента до толщины около 5 мм. Вырезать отверстие диаметром 3-4 см в центре каждого коржа. Выпекать коржи на противне до золотистого цвета, около 10-12 минут. Остудить.

Взбить сметану, какао-порошок и сахар до получения однородной массы.

Собрать торт: положить первый корж на блюдо, равномерно нанести на него часть крема. Повторить с оставшимися коржами и кремом.

Приготовить глазурь: проварить смородину в воде, добавить сахар и агар-агар, варить еще 1-2 минуты. Остудить и перебить блендером. Полить торт глазурью и украсить свежими фруктами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.