Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом выдуманного торта с интересным названием, такой вкус будет очень мягким и понравится детям благодаря какао и меду.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом торта, которому сама давала название и привлекла внимание процессом приготовления.

Ингредиенты для теста:

1 яйцо

100 г меда

100 г сливочного масла

1/2 стакана сахара

125 г обжаренных и измельченных грецких орехов

11 г разрыхлителя

2 стакана муки

Для крема:

1 л сметаны 20% или греческого йогурта 10%

2 ст. л. какао-порошка

1 стакан сахара

Для глазури:

400 г красной смородины

2 ст. л. сахара

1 ч. л. агар-агар

50 мл воды

Приготовление:

В большой миске смешать яйцо, мед, сливочное масло и сахар до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавить измельченные грецкие орехи и разрыхлитель, хорошо перемешать.

Постепенно добавлять муку, продолжая перемешивать, до получения упругого теста. Разделить тесто на 4 части, завернуть в пленку и охладить в течение 30-40 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее разогреть духовку до 180°C. Раскатать каждую часть теста между двумя листами пергамента до толщины около 5 мм. Вырезать отверстие диаметром 3-4 см в центре каждого коржа. Выпекать коржи на противне до золотистого цвета, около 10-12 минут. Остудить.

Взбить сметану, какао-порошок и сахар до получения однородной массы.

Собрать торт: положить первый корж на блюдо, равномерно нанести на него часть крема. Повторить с оставшимися коржами и кремом.

Приготовить глазурь: проварить смородину в воде, добавить сахар и агар-агар, варить еще 1-2 минуты. Остудить и перебить блендером. Полить торт глазурью и украсить свежими фруктами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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