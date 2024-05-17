У себя в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк рассказала, как сделать вкусный капусняк и при этом не по традиционному рецепту.
Ингредиенты:
- 500 г квашеной капусты
- 600 г свиных ребер
- 200 г копченых ребер
- 2 лука
- 1 морковь
- корень петрушки (сушеный или свежий)
- черный перец горошком
- лавровый лист
- сметана 20%
- петрушка
- укроп
- соль
- перец
- картофель
Приготовление:
Нарежьте свиные ребра, положите их в кастрюлю. Добавьте целый очищенный лук, лавровый лист, перец горошком, корень петрушки. Залейте все холодной водой, накройте крышкой и варите на медленном огне, советует "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Отдельно варите картофель в мундире.
Натрите морковь, нарежьте лук мелко, нарежьте копченые ребра.
На разогретой сковороде обжарьте копченые ребра до золотистости, добавьте лук, обжарьте немного, добавьте морковь, соль, перец, квашеную капусту и тушите (позже добавьте немного бульона и продолжайте тушить).
"Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет, посолите бульон, доведите до готовности, процедите, положите вареные ребра, доведенную до готовности капусту и варите до мягкости.
Отделите мясо от костей, добавьте в капустняк сметану, очищенный вареный картофель, зелень и подавайте, делится "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
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