Участница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк рассказала детально, как приготовить знаменитый суп с квашеной капустой, который идеально сочетается со сметаной и зеленью.

У себя в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк рассказала, как сделать вкусный капусняк и при этом не по традиционному рецепту.

Ингредиенты:

500 г квашеной капусты

600 г свиных ребер

200 г копченых ребер

2 лука

1 морковь

корень петрушки (сушеный или свежий)

черный перец горошком

лавровый лист

сметана 20%

петрушка

укроп

соль

перец

картофель

Приготовление:

Нарежьте свиные ребра, положите их в кастрюлю. Добавьте целый очищенный лук, лавровый лист, перец горошком, корень петрушки. Залейте все холодной водой, накройте крышкой и варите на медленном огне, советует "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Отдельно варите картофель в мундире.

Натрите морковь, нарежьте лук мелко, нарежьте копченые ребра.

На разогретой сковороде обжарьте копченые ребра до золотистости, добавьте лук, обжарьте немного, добавьте морковь, соль, перец, квашеную капусту и тушите (позже добавьте немного бульона и продолжайте тушить).

"Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавляет, посолите бульон, доведите до готовности, процедите, положите вареные ребра, доведенную до готовности капусту и варите до мягкости.

Отделите мясо от костей, добавьте в капустняк сметану, очищенный вареный картофель, зелень и подавайте, делится "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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