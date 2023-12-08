Участница двенадцатого сезона кулинарного шоу «Мастер Шеф» Ольга Рябенко предложила очень простой и вкусный рецепт оладий с яблоками.

Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить идеальные яблочные оладьи всего за 5 минут.

"Не знаешь куда девать яблоки? У меня есть идея!", – пишет звезда "Мастер Шеф".

Для этого рецепта оладий участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀

• Яблоки - 3 шт.

• Кефир - 250 мл

• Яйца - 2 шт.

• Соль – ⅓ ч.л.

• Сода – 1 ч.л. без горки

• Мука – 300 г

• Растительное масло – 3 ст.л. + для жарки

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Для подачи:

• сметана

• мед

• также можно украсить блюдо листочками мяты

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко вырезает из яблок сердцевину и нарезает их кружочками толщиной примерно по 5 мм. Очищать яблоки от кожуры не нужно.

В миске смешиваем кефир, яйца, соль, соду и 3 ст.л. растительного масла, сюда же добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Оставляем тесто отдохнуть 20 минут при комнатной температуре.

Окунаем кружочки яблок в тесто и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.

Подавать яблочные оладьи звезда "Мастер Шеф" советует вместе со сметаной и медом. Ольга Рябенко отметила, что такие оладьи не только очень вкусные, но и полезнее обычных.

"Яблоки содержат клетчатку, антиоксиданты и флавоноиды, защищающие организм от различных болезней", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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