Звезда нового сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить идеальные яблочные оладьи всего за 5 минут.
"Не знаешь куда девать яблоки? У меня есть идея!", – пишет звезда "Мастер Шеф".
Для этого рецепта оладий участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты: ⠀
• Яблоки - 3 шт.
• Кефир - 250 мл
• Яйца - 2 шт.
• Соль – ⅓ ч.л.
• Сода – 1 ч.л. без горки
• Мука – 300 г
• Растительное масло – 3 ст.л. + для жарки
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Для подачи:
• сметана
• мед
• также можно украсить блюдо листочками мяты
Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко вырезает из яблок сердцевину и нарезает их кружочками толщиной примерно по 5 мм. Очищать яблоки от кожуры не нужно.
В миске смешиваем кефир, яйца, соль, соду и 3 ст.л. растительного масла, сюда же добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Оставляем тесто отдохнуть 20 минут при комнатной температуре.
Окунаем кружочки яблок в тесто и обжариваем на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.
Подавать яблочные оладьи звезда "Мастер Шеф" советует вместе со сметаной и медом. Ольга Рябенко отметила, что такие оладьи не только очень вкусные, но и полезнее обычных.
"Яблоки содержат клетчатку, антиоксиданты и флавоноиды, защищающие организм от различных болезней", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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