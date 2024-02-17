Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» любит демонстрировать блюда, которыми балует сам себя.

Эктор Хименес-Браво обожает не только готовить, но и показывать ход пригтовления. Делиться рецептами и кадрами кулинарных шедевров на своей кухне.

Особое предпочтение Эктор Хименес-Браво отдает завтракам.

«Гречка, котлетка и салатик», - рассказывал судья «Мастер Шеф» об одном из своих завтраков.

Эктор Хименес-Браво также признавался, что раньше ненавидел гречку, а теперь не может без нее жить.

«Украинизировался», - шутил ресторатор.

Очень любит Эктор Хименес-Браво и блюда из картофеля.

И, как оказалось, до такой степени, что порой не может удержаться от того, чтобы не побаловать себя сытным и калорийным блюдом прямо на завтрак.

«Мой завтрак. Так картофеля захотелось, решил не откладывать эту идею на потом», - рассказал Эктор Хименес-Браво, демонстрируя невероятно аппетитное блюдо.

Судья «Мастер Шеф» запек в духовку картофель-гармошку со специями и морковью.

«Невероятно нежно и вкусно», - оценил Эктор Хименес-Браво вкус блюда.

Отметим, что картошку-гармошку можно запекать просто со специями, а можно добавить к блюду овощи, сыр, бекон и другие вкусные ингредиенты.

Нарезать правильно картофель для этого блюда не так уж и сложно. Необходимо положить картофель между двумя деревянными палочками или шпажками, а затем нарезать.

Таким образом лезвие ножа не будет полностью разрезать картофель, и «гармошка» получится максимально равномерной.

Ранее то, как приготовить картофель-гармошку показывала победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.

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