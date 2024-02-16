Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram предложил приготовить вафельные трубочки со згущенным молоком.
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- Щепотка соли
- 200 г муки
Для начинки:
- 400 г ириски (вареной сгущенки)
- 30 г орехов (на ваш выбор)
Инструкции:
В маленькой кастрюле разогрейте молоко с маслом до тех пор, пока масло не растопится полностью. Дайте смеси остыть до комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В большой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до получения пышной и однородной массы.
Постепенно добавляйте остывшую смесь молока и масла в яичную смесь, постоянно перемешивая.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, просейте муку в тесто и аккуратно перемешайте до получения гладкого теста без комков. Добавьте щепотку соли и тщательно встряхните.
Нагрейте сковороду на среднем огне. Обжаривайте тесто, наливая его ложкой или используя кондитерский мешок, чтобы сформировать тонкие круглые лепешки. Готовьте их до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон.
После обжарки заверните каждую лепешку вокруг конусообразного предмета (например, деревянной или металлической трубочки) или просто скрутите в конус. Дайте трубочкам остыть и зафиксироваться.
Для начинки смешайте ириску с мелко нарезанными орехами, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Наполните остывшие трубочки получившейся начинкой из ириски с орехами с помощью кондитерского мешка или маленькой ложки.
При желании посыпьте трубочки сгущенным молоком или посыпьте сверху порошком сахара, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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