Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать хрустящие трубочки.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram предложил приготовить вафельные трубочки со згущенным молоком.

Ингредиенты:

Для теста:

100 мл молока

100 г сливочного масла

3 яйца

150 г сахара

1 чайная ложка ванильного сахара

Щепотка соли

200 г муки

Для начинки:

400 г ириски (вареной сгущенки)

30 г орехов (на ваш выбор)

Инструкции:

В маленькой кастрюле разогрейте молоко с маслом до тех пор, пока масло не растопится полностью. Дайте смеси остыть до комнатной температуры, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до получения пышной и однородной массы.

Постепенно добавляйте остывшую смесь молока и масла в яичную смесь, постоянно перемешивая.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, просейте муку в тесто и аккуратно перемешайте до получения гладкого теста без комков. Добавьте щепотку соли и тщательно встряхните.

Нагрейте сковороду на среднем огне. Обжаривайте тесто, наливая его ложкой или используя кондитерский мешок, чтобы сформировать тонкие круглые лепешки. Готовьте их до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон.

После обжарки заверните каждую лепешку вокруг конусообразного предмета (например, деревянной или металлической трубочки) или просто скрутите в конус. Дайте трубочкам остыть и зафиксироваться.

Для начинки смешайте ириску с мелко нарезанными орехами, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Наполните остывшие трубочки получившейся начинкой из ириски с орехами с помощью кондитерского мешка или маленькой ложки.

При желании посыпьте трубочки сгущенным молоком или посыпьте сверху порошком сахара, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.