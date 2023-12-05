Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" запропонував рецепт смачної закуски. Ці ароматні та ситні вертушки зі шпинатом стануть чудовим частуванням до чаю або кави, а також чудовим варіантом для легкої вечері, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
Інгредієнти для тесту:
- 500 г борошна;
- 1 ч. ложка соли;
- 175 мл теплої води;
- 1 ст. ложка соняшникової олії.
Інгредієнти для начинки:
- 300 г свіжого шпинату;
- 50 г цибулі, дрібно нарізаної;
- 50 г свіжої зелені (затишного кропу, петрушки), дрібно нарізаної;
- 100 г сиру;
- 50 г сметани;
- Сіль за смаком.
Приготування:
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Підготовка тесту:
У глибокій мисці змішайте борошно із сіллю. Додайте теплу воду і повільно перемішуйте, доки не утвориться м'яке тісто, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
Додайте соняшникову олію і продовжуйте місити тісто до отримання однорідної маси. Накрийте миску рушником та залиште тісто відпочивати у теплому місці на 30 хвилин.
Підготовка начинки:
У великій мисці змішайте свіжий шпинат, цибулю, свіжу зелень, сир і сметану.
"Мастер Шеф" Хіменес-Браво додає, посоліть начинку до смаку і ретельно перемішайте.
Збір та випічка:
Розкотіть тісто прямокутну форму на легко посипаною борошном поверхні.
Рівномірно розподіліть начинку по всій поверхні тіста, залишаючи невеликий відступ з країв. Акуратно згорніть тісто у формі рулету і переверніть його вісімкою, розповідає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
Перенесіть форму на деко, попередньо покрите папером для випічки. Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180–200 градусів до золотистої кірки.
Експерименти з начинкою:
Якщо бажаєте експериментувати з начинкою, додайте карамелізовану цибулю з крем-сиром усередину, щоб надати страві додаткового смакового акценту, поділився "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
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