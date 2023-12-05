В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт вкусной закуски. Эти ароматные и сытные вертушки с шпинатом станут великолепным угощением к чаю или кофе, а также отличным вариантом для легкого ужина, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки;
- 1 ч. ложка соли;
- 175 мл теплой воды;
- 1 ст. ложка подсолнечного масла.
Ингредиенты для начинки:
- 300 г свежего шпината;
- 50 г лука, мелко нарезанного;
- 50 г свежей зелени (укромного укропа, петрушки), мелко нарезанной;
- 100 г творога;
- 50 г сметаны;
- Соль по вкусу.
Приготовление:
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Подготовка теста:
В глубокой миске смешайте муку с солью. Добавьте теплую воду и медленно перемешивайте, пока не образуется мягкое тесто, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте подсолнечное масло и продолжайте месить тесто до получения однородной массы. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто отдыхать в теплом месте на 30 минут.
Подготовка начинки:
В большой миске смешайте свежий шпинат, нарезанный лук, свежую зелень, творог и сметану.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, посолите начинку по вкусу и тщательно перемешайте.
Сбор и выпечка:
Раскатайте тесто в прямоугольную форму на легко посыпанной мукой поверхности.
Равномерно распределите начинку по всей поверхности теста, оставляя небольшой отступ с краев. Аккуратно сверните тесто в форме рулета и переверните его восьмеркой, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Перенесите получившуюся форму на противень, предварительно покрытый бумагой для выпечки. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180–200 градусов до золотистой корки.
Эксперименты с начинкой:
Если желаете экспериментировать с начинкой, добавьте карамелизированный лук с крем-сыром внутрь, чтобы придать блюду дополнительный вкусовой акцент, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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