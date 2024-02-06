Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как сделать обычные блины еще вкуснее и красивее, добавив немного какао.

Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился собственными секретами приготовления идеальных блинчиков.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво решил добавить в тесто на блины немного какао и получил невероятно вкусные шоколадные блины.

Чтобы приготовить шоколадные блины, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

мука пшеничная – 190 г

теплое молоко – о,5 л

1 яйцо

растительное масло – 30 г

сахар – 30 г

пакетик ванилина

щепотка соли

какао-порошок - 8 г

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает в миске муку с яйцом, растительным маслом, солью, сахаром и ванилином.

После этого добавляем теплое молоко и хорошо вымешиваем тесто венчиком до однородности. Далее добавляем в тесто какао-порошок и снова хорошо все перемешиваем венчком.

Как пояснил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, нельзя добавлять холодное молоко, потому что иначе после него будет трудно вмешивать какао-порошок, и вы можете получить тесто с маленькими комочками какао.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что тесто для приготовления шоколадных блинов должно быть по консистенции похоже на густую сметану, оно будет хорошо растекаться по сковороде. Важно, чтобы оно не было слишком жидким.

Жарим шоколадные блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом, иначе есть риск, что блины пристанут. Жарим сначала полторы минуты с одной стороны, а затем переворачиваем и готовим еще полторы минуты с другой стороны.

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