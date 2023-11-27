Рецептов из картофеля множество, но благодаря этому приготовить этот овощ можно быстро, вкусно, интересно и без лишних затрат.

Этим рецептом картофеля поделилась участница 12 сезона «Мастер Шеф» Валерия Матрохина, пишет Politeka.net.

Звезда «Мастер Шеф» говорит на своей странице в Инстаграм, что это рецепт картофеля его любимый. И это не удивительно, ведь он вкусный, быстрый и не требующий лишниъ затрат.

Для приготовления картофеля по рецепту участницы "Мастер Шеф" нужны такие ингредиенты – картофель, соль и перец по вкусу, любимые специи, а также подсолнечное масло.

Первый шаг – нарезаем картофель. Но необычным способом, а делая надрезы. Чтобы они получились красивыми и ровными, можно взять обычные палочки для суши и положить картофель между ними.

Далее картофель солим, перчим и запекаем с подсолнечным маслом в духовке.

«После поджариваем на сковороде с чесноком и травами», – рассказала участница «Мастер Шеф» о ходе приготовления картофеля по этому рецепту.

Отметим, что картофель один из самых дешевых источников витаминов. Говорят, что картофель по химическому составу близок к хлебу, а по содержанию витаминов – к зелени. Так, в ее состав входят витамины: В1, В2, В3, В6, С, Н, Р, РР, К, каротиноиды.

Кроме того, картофель содержит крахмал, белки, щавелевую и яблочную кислоты, минеральные и пектиновые вещества.

Среднего размера картофель, запеченный без соли и растительного масла, содержит всего 160 калорий и при этом не содержит жиров и холестерина.

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