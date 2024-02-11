Талантливый повар и победительница «Мастер Шеф. Аматоры – 12» рассказала рецепт вкусного и очень оригинального блюда.

Победительница «Мастер Шеф» поделилась рецептом салата, но с одним очень необычным ингредиентом, пишет Politeka.net.

Это салат с курицей и покорным.

Для салата, рецептом которого поделилась победительница «Мастер Шеф» понадобятся следующие ингредиенты: микс зелени, стебли сельдерея, огурец, разноцветная беби морковь, соль, лимон, маринованный лук, попкорн со вкусом пиццы (или любой ваш любимый).

Для маринованного лука победительница «Мастер Шеф» рекомендует подготовить следующие ингредиенты: 200 г лука марс, 50 ​​г сахара, 50 г соли, 100 мл уксуса, 150 мл горячей воды, перец горошком, сушеная гвоздика.

Для курицы в панировке Валерия Матрохина посоветовала взять следующие ингредиенты: 500 г куриного филе, 50 г муки, 2 яйца, 3 ст.л молока, крошка из творожного попкорна.

«Попкорн перебить в блендере. Курицу обваливаем в муке, затем в яичную смесь, далее в крошку из попкорна. Положить курицу на противень, немного полить маслом и выпекать в течение 20-30 минут при температуре 160-170 градусов», - прокомментировала победительница «Мастер Шеф» ход приготовления блюда, опубликовав также видео.

Комментируя рецепт, подписчики на страницу победительницы «Мастер Шеф» признаются, что никогда еще такого не видели, но хотят тоже попробовать приготовить.

«Не думала, что можно соединить такое вкусное, полезное блюдо и попкорн»,

«Вау, никогда такого не пробовала»,

«Выглядит очень вкусно»,

"Классная идея".

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