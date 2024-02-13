Победительница 12-го сезона «Мастер Шеф. Любители» поделилась рецептом оригинального и вкусного блюда из картофеля.

Звезда «Мастер Шеф» Валерия Матрохина предложила рецепт картофельных галушек, которые называются ньоки.

Для приготовления этого блюда, а именно картофельных ньоки с голубым сыром, шалфеем и грецким орехом, Матрохина предлагает взять следующие ингредиенты: 400 г крахмального картофеля, 150 г просеянной муки, 1 целое яйцо, мускатный орех.

Также нужно приготовить соус. Для этого победительница «Мастер Шеф» советует подготовить следующие продукты: 250 мл сливок 10-20%, 100 г сыра с голубой плесенью, 40 г грецкого ореха, листьев шалфея (и дополнительно для презентации).

Первый шаг – отвариваем картофель в кожуре, или запечь в фольге.

Далее отварной картофель перетереть через сито или пресс для картофеля, добавить яйцо и муку.

"Тесто долго не вымешивать, достаточно хорошо смешать", - отметила победительница "МастерШеф".

Также Матрохина показала, как придать форму ньоки с помощью шпажек.

Рецепт блюда из картофеля.

Следующий шаг – положить ньоки на притрушенную мукой поверхность,

накрыть кухонным полотенцем. Они могут так стоять около 2-3 часов.



Готовим соус. Для этого необходимо добавить сыр с голубой плесенью, сливки и листья шалфея в сковороду.

«Нагревать только до тех пор, пока сыр не растает. Добавить мускатный орех и перец по вкусу», – рассказала победительница «МастерШеф».

Отвариваем ньоки в подсоленной воде 3-5 минут или до тех пор пока ники не начнут подниматься.

Последний шаг в приготовлении – соедините ньоки с соусом, осторожно помешивая.

Подавать блюдо победительница «Мастер Шеф» советует теплым с добавлением грецкого ореха и свежих листьев шалфея.

В комментариях к этому блюду из картофеля подписчики звезды «МастерШеф» отмечают, что даже процесс приготовления выглядит очень вкусно.

«Аж слюнка покатилась»,

«Даже просто смотреть в кайф»,

«Это невероятно» .

Отметим, ньоки – это итальянская вариация украинских галушек. Готовят их из картофельного пюре и, как правило, подают с разными соусами.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" поделилась феерическим рецептом завтрака.

Закуска на все случаи жизни – победительница "Мастер Шеф" раскрыла вкусный рецепт.

Вкусность из картофеля – бюджетный рецепт от звезды "Мастер Шеф", который превратит обед в праздник.