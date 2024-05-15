Для проживающих в Нидерландах беженцев из Украины готовят изменения, касающиеся оплаты за жилье.

Правила для беженцев в Нидерландах могут претерпеть изменения, касающиеся украинских граждан. В частности, речь идет о тех, кто проживает в бесплатных муниципальных приютах и ​​имеет работу.

По информации , обнародованной на портале hilversumsnieuws.nl, планируется введение обязательной платы за проживание в муниципальных приютах для украинских граждан, имеющих работу.

Согласно государственному секретарю по вопросам беженцев Эриком ван дер Бургом, он выступил с предложением вводить обязательные взносы от граждан Украины, которые пользуются муниципальными убежищами и получают доход.

В настоящее время правительство уже обсуждает эти изменения и разрабатывает соответствующие нормы для муниципалитетов. Предполагается, что они могут быть введены до конца 2024 года. Пока плата за проживание остается добровольной, и ее не будут проверять, поэтому за неуплату штрафов не предусмотрено.

Для информирования беженцев об этих изменениях будут рассылаться письма, а также будут предоставляться возможности уплатить взнос, соответствующий их возможностям.

Цель этих мер – ознакомить жителей приютов со стоимостью их проживания и сохранить поддержку для украинских беженцев.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы могут получить пособие в размере 10 800 гривен.

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