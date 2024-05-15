Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен неизбежен, несмотря на то, что продукты дешевели в последнее время.

В апреле 2024 года стабилизация инфляции цен на годовой основе прекратилась. По прогнозам Национального банка Украины, в последующие месяцы возможно небольшое увеличение темпов роста потребительских цен. Об этом сообщили в НБУ.

По данным Нацбанка, инфляция в апреле осталась на уровне 3,2%, таком же, как и в прошлом месяце. Однако цены на сельскохозяйственное сырье продемонстрировали значительное снижение, в частности, на 6,5% в годовом исчислении.

Особенно упали цены на яйца, что произошло из-за увеличения производства и переориентации производителей на внутренний рынок из-за блокирования западных границ. Сахар, мука и крупы также подешевели благодаря большим урожаям в прошлом году и ограниченным возможностям экспорта из-за блокады границ.

Ранний старт продаж тепличных овощей по конкурентоспособным ценам, усиленный теплой погодой и импортом из Турции, обусловил дальнейшее снижение стоимости помидоров и огурцов. Цены на некоторые овощи, в том числе составляющие борщового набора, также снизились из-за увеличения объемов их продаж со складов. Это, вероятно, сдержало рост цен на яблоки.

Тем не менее, стоимость картофеля и свеклы оставалась высокой из-за ограниченного предложения качественных продуктов, а цены на некоторые виды фруктов остались высокими из-за сложностей с импортом, связанных с блокадой границ, как отмечено в отчете НБУ.

Угнетение цен на большинство видов мяса продолжалось, снижение цен на свинину было обусловлено уменьшением затрат на корма для бизнеса. В то же время цены на молоко выросли несколько быстрее благодаря увеличению экспорта молочной продукции.

НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в текущем году, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и роста административной составляющей инфляции.

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