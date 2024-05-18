Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась универсальным рецептом рыбных котлет, чтобы они были вкусными и сочными.

Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить идеальные рыбные котлеты, которые будут вкусными и в горячем, и в холодном виде.

В этот раз для приготовления рыбных котлет звезда "Мастер Шеф" выбрала мясо щуки. Секретный ингредиент рыбных котлет от Ольги Рябенко – добавить немного меда – он убирает запах рыбы и не чувствуется в готовых котлетах.

Для приготовления рыбных котлет "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе рыбы – 600 г

лук репчатый – 1 шт. (чтобы было еще вкуснее, можно заменить шалотом 5-6 шт.)

яйцо – 1 шт.

хлеб белый без корочки – 120 г

молоко – 120 мл

сало – 60 г

соль – по вкусу

перец лимонный – 1-2 ч.л.

мед – 1 ч. л.

укроп – 40 г

если фарш получается жидким или липнет, то можно добавить 60 г панировочных сухарей или овсянки

Подавать рыбные котлеты "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует с соусом, для приготовления которого нам понадобятся:

йогурт или сметана – 2 ст.л.

хрен со свеклой – 1 ст.л.

укроп – 1 ч.л.

Филе щуки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает на мелкие куски. Хлеб заливаем молоком на две минуты, а затем хорошо отжимаем от жидкости.

С помощью блендера (или на мясорубке с мелким ситом) до однородности перебиваем сначала лук и яйцо, затем добавляем рыбу, сало, замоченный хлеб, специи, мед и снова все перебиваем до однородности.

В конце добавляем к рыбному фаршу мелко нарезанный укроп и перемешиваем. При необходимости добавляем панировочные сухари или овсянку.

Готовому фаршу даем отдохнуть 15 минут, затем формируем мокрыми руками котлеты и жарим их на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

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