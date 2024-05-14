Причиной удорожания цен на популярные овощи и фрукты в украинских магазинах стало уменьшение запасов качественной продукции.

В течение прошлой недели цены на украинском рынке продолжали колебаться. Большинство овощей борщового набора подорожало, хотя некоторые продукты нового сезона стали дешевле. Подробности сообщили аналитики.

Особенно значительные изменения в ценах наблюдались у лука, который за 7 дней подорожал на 40-50%, сообщили аналитики. По данным экспертов, цены на овощи борщового набора стремительно выросли, за исключением белокочанной капусты. Причиной удорожания, по их словам, стало уменьшение запасов качественной продукции.

Между тем, фермерам удалось повысить цены на репчатый лук в пределах 40-50% в течение этого периода.

Аналитики отмечают, что хотя цены на продукцию нового сезона продолжают снижаться, уборка урожая лука еще впереди. Тем временем огурцы, кабачки, цветная капуста и брокколи становятся доступнее, но цены на пекинскую капусту и чеснок растут.

Эксперты также отмечают, что увеличение предложения земляники садовой с ферм западных областей повлекло за собой снижение ее цен, хотя пик предложения еще не наступил. Цены на другие фрукты и ягоды остались на уровне прошлой недели, подытожили аналитики.

Не стоит забывать и еще об одном важном аспекте — климатических условиях. Ведь нестабильные погодные условия могут повлечь за собой снижение урожайности или увеличение потерь во время хранения, что, в свою очередь, ведет к колебаниям цен.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, упала цена на один из популярных овощей.

Как сообщала Politeka, в преддверии Пасхи ожидается традиционное увеличение спроса на популярный продукт.

Также Politeka писала, сколько стоит праздничная выпечка.