Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в социальной сети, как правильно готовить лазанью и при этом не потратить слишком много времени на кухне.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом лазаньи, которую легко сделать дома к ужину для всей семьи.

Ингредиенты:

Для пасты:

3 яйца

100 г шпината

250 г пшеничной муки

250 г муки семоли

1 ст. л. оливкового масла

0,5 ч. л. соли

Для начинки:

200 г сыра моцарелла

70 г сыра пармезан

300 г печеных баклажанов

Для соуса "Болоньезе":

400 г мяса (говядина или смесь мяса)

150 г репчатого лука

1 кг помидоров

1 ст. л. масла гхи

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. черного перца

1 веточка тимьяна

2 зубчика чеснока

0,5 острого перца

Для соуса "Бешамель":

700 г молока

70 г сливочного масла

70 г пшеничной муки

щепотка молотого ореха мускатного

0,5 ч. л. соли

Приготовление:

Нарежьте овощи для начинки и приготовьте фарш. Заверните его в пленку и оставьте.

Для соуса "Бешамель" смешайте масло, муку и молоко в кастрюле, начните готовить, постоянно помешивая. Посолите и добавьте мускатный орех, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для соуса "Болоньезе" обжарьте овощи на масле гхи. Затем добавьте мясо и помидоры.

Раскатайте тесто для лазаньи, посыпьте мукой. Листы должны быть тонкими. Выложите их в форму, подрежьте под размер.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на дно формы выложите соус "Болоньезе", затем слой пасты, снова "Болоньезе", баклажаны, соус "Бешамель" и пармезан. Повторяйте.

Верх блюда покройте моцареллой и пармезаном. Запекайте при 180°C около 30-40 минут. Дайте остыть немного перед подачей, посоветовала также "Мастер Шеф" Литвинова.

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