Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом лазаньи, которую легко сделать дома к ужину для всей семьи.
Ингредиенты:
Для пасты:
- 3 яйца
- 100 г шпината
- 250 г пшеничной муки
- 250 г муки семоли
- 1 ст. л. оливкового масла
- 0,5 ч. л. соли
Для начинки:
- 200 г сыра моцарелла
- 70 г сыра пармезан
- 300 г печеных баклажанов
Для соуса "Болоньезе":
- 400 г мяса (говядина или смесь мяса)
- 150 г репчатого лука
- 1 кг помидоров
- 1 ст. л. масла гхи
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. черного перца
- 1 веточка тимьяна
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 острого перца
Для соуса "Бешамель":
- 700 г молока
- 70 г сливочного масла
- 70 г пшеничной муки
- щепотка молотого ореха мускатного
- 0,5 ч. л. соли
Приготовление:
Нарежьте овощи для начинки и приготовьте фарш. Заверните его в пленку и оставьте.
Для соуса "Бешамель" смешайте масло, муку и молоко в кастрюле, начните готовить, постоянно помешивая. Посолите и добавьте мускатный орех, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для соуса "Болоньезе" обжарьте овощи на масле гхи. Затем добавьте мясо и помидоры.
Раскатайте тесто для лазаньи, посыпьте мукой. Листы должны быть тонкими. Выложите их в форму, подрежьте под размер.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на дно формы выложите соус "Болоньезе", затем слой пасты, снова "Болоньезе", баклажаны, соус "Бешамель" и пармезан. Повторяйте.
Верх блюда покройте моцареллой и пармезаном. Запекайте при 180°C около 30-40 минут. Дайте остыть немного перед подачей, посоветовала также "Мастер Шеф" Литвинова.
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