Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым рецептом лазаньи, которую легко сделать дома к ужину для всей семьи.

Ингредиенты:

Для пасты:

  • 3 яйца
  • 100 г шпината
  • 250 г пшеничной муки
  • 250 г муки семоли
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 ч. л. соли

Для начинки:

  • 200 г сыра моцарелла
  • 70 г сыра пармезан
  • 300 г печеных баклажанов

Для соуса "Болоньезе":

  • 400 г мяса (говядина или смесь мяса)
  • 150 г репчатого лука
  • 1 кг помидоров
  • 1 ст. л. масла гхи
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. черного перца
  • 1 веточка тимьяна
  • 2 зубчика чеснока
  • 0,5 острого перца

Для соуса "Бешамель":

  • 700 г молока
  • 70 г сливочного масла
  • 70 г пшеничной муки
  • щепотка молотого ореха мускатного
  • 0,5 ч. л. соли

Литвинова, скриншот Ютуб

Приготовление:

Нарежьте овощи для начинки и приготовьте фарш. Заверните его в пленку и оставьте.

Для соуса "Бешамель" смешайте масло, муку и молоко в кастрюле, начните готовить, постоянно помешивая. Посолите и добавьте мускатный орех, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для соуса "Болоньезе" обжарьте овощи на масле гхи. Затем добавьте мясо и помидоры.

Раскатайте тесто для лазаньи, посыпьте мукой. Листы должны быть тонкими. Выложите их в форму, подрежьте под размер.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на дно формы выложите соус "Болоньезе", затем слой пасты, снова "Болоньезе", баклажаны, соус "Бешамель" и пармезан. Повторяйте.

Верх блюда покройте моцареллой и пармезаном. Запекайте при 180°C около 30-40 минут. Дайте остыть немного перед подачей, посоветовала также "Мастер Шеф" Литвинова.

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