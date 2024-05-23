Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как правильно приготовить сладкое печенье и привлечь к этому занятию детей, чтобы заинтересовать их.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подметила в социальной сети, что готовить с детьми иногда весьма полезно, это привлекает их к работе на кухне. К тому же, готовить сладости и потом вместе их пробовать даже интереснее, считает Глинская.

Ингредиенты:

200 г черного или молочного шоколада (1 стакан)

50 г сливочного масла (1/4 упаковки)

100 г яиц (2 штуки)

130 г сахара (6 ст.л)

100 г муки (3/4 стакана)

5 г разрыхлителя (1 ч.л.)

соль

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отложите.

Растопите шоколад со сливочным маслом.

В чаше комбайна смешайте яйца с сахаром и взбейте.

Добавьте шоколадно-сливочную массу и продолжайте взбивать.

Постепенно добавьте сухие ингредиенты, продолжая взбивать и перемешивать.

Перелейте массу в миску, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 3 часа.

Сформируйте шарики размером с грецкий орех и выложите их на пергамент, соблюдая расстояние между ними.

Выпекайте при 175 градусах в течение 12 минут.

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