Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подметила в социальной сети, что готовить с детьми иногда весьма полезно, это привлекает их к работе на кухне. К тому же, готовить сладости и потом вместе их пробовать даже интереснее, считает Глинская.
Ингредиенты:
- 200 г черного или молочного шоколада (1 стакан)
- 50 г сливочного масла (1/4 упаковки)
- 100 г яиц (2 штуки)
- 130 г сахара (6 ст.л)
- 100 г муки (3/4 стакана)
- 5 г разрыхлителя (1 ч.л.)
- соль
Приготовление:
Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отложите.
Растопите шоколад со сливочным маслом.
В чаше комбайна смешайте яйца с сахаром и взбейте.
Добавьте шоколадно-сливочную массу и продолжайте взбивать.
Постепенно добавьте сухие ингредиенты, продолжая взбивать и перемешивать.
Перелейте массу в миску, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 3 часа.
Сформируйте шарики размером с грецкий орех и выложите их на пергамент, соблюдая расстояние между ними.
Выпекайте при 175 градусах в течение 12 минут.
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