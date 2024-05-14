Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила оригинальный рецепт курицы, который заменит обычные отбивные и котлеты.

В этот раз суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как просто, вкусно и оригинально приготовить курицу.

Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить филе куриного бедра в сырном кляре, а также соус к нему, который сделает мясо еще вкуснее и сочнее.

Чтобы приготовить курицу в сырном кляре, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе бедра куриное – 3 шт.

яйца – 3 шт.

соль и перец – по вкусу

чеснок – 10 г

сыр твердый (или пармезан) – 50 г

мука – 100 г

петрушка – 20 г

Для соуса нам понадобятся:

куриный бульон или вода – 180 г

сливочное масло – 40 г

чеснок – 10 г

сок лайма (или лимона) – 1 ст.л.

петрушка – 10 г

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко накрывает мясо пищевой пленкой и хорошо отбивает, добавляет соль и перец.

Для сырного кляра смешиваем яйца, выжатый чеснок, мелко нарезанную петрушку, натертый творог, а также соль и перец по вкусу.

Отбитое филе бедра обваливаем в муке, хорошо обмакиваем в кляр и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон.

Обжаренное мясо перекладываем на тарелку, а в сковороде готовим соус: наливаем бульон или воду, добавляем сок лайма, тертый чеснок, мелко нарезанную петрушку и кусочек сливочного масла.

В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко возвращает мясо на сковороду и готовит его в соусе еще около 10 минут.

Последние новости Украины:

Самый пышный омлет из одного ингредиента: победительница "Мастер Шеф" дала отличный рецепт завтрака.

Оригинальная окрошка, которая всех удивит: Хименес-Браво поделился своим рецептом.

Ваш идеальный завтрак готов: Хименес-Браво дал рецепт, где только один обязательный ингредиент.