В этот раз суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как просто, вкусно и оригинально приготовить курицу.
Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить филе куриного бедра в сырном кляре, а также соус к нему, который сделает мясо еще вкуснее и сочнее.
Чтобы приготовить курицу в сырном кляре, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- филе бедра куриное – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- соль и перец – по вкусу
- чеснок – 10 г
- сыр твердый (или пармезан) – 50 г
- мука – 100 г
- петрушка – 20 г
Для соуса нам понадобятся:
- куриный бульон или вода – 180 г
- сливочное масло – 40 г
- чеснок – 10 г
- сок лайма (или лимона) – 1 ст.л.
- петрушка – 10 г
Сначала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко накрывает мясо пищевой пленкой и хорошо отбивает, добавляет соль и перец.
Для сырного кляра смешиваем яйца, выжатый чеснок, мелко нарезанную петрушку, натертый творог, а также соль и перец по вкусу.
Отбитое филе бедра обваливаем в муке, хорошо обмакиваем в кляр и жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон.
Обжаренное мясо перекладываем на тарелку, а в сковороде готовим соус: наливаем бульон или воду, добавляем сок лайма, тертый чеснок, мелко нарезанную петрушку и кусочек сливочного масла.
В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко возвращает мясо на сковороду и готовит его в соусе еще около 10 минут.
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