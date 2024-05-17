Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как можно разнообразить обед или ужин вместе с простым, но вкусным пирогом. Гибаница - это традиционный сербский пирог, который может быть как соленым, так и сладким, и обычно готовится из теста фило. Татьяна Литвинова предложила в своем видео упрощенный вариант этого рецепта, заменяя тесто фило на лаваш.

Литвинова, скриншот Ютуб

Ингредиенты:

  • 3 листа лаваша
  • 200 г творога
  • 250 г брынзы
  • 3 яйца
  • 2 ч.л. соли
  • 50 г зеленого лука
  • 50 г укропа
  • 50 г кинзы, петрушки

Для заливки:

  • 3 яйца
  • 300 мл йогурта (10%)
  • 1 ч.л. соли

Приготовление:

Приготовьте начинку, смешав творог, брынзу, измельченную зелень и три яйца, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте лаваш на прямоугольники. Выложите начинку на лаваш, скрутите в рулетики и уложите их в форму для выпечки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, приготовьте заливку, смешав три яйца, йогурт и соль. Залейте готовые рулетики заливкой и дайте им пропитаться.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Перед подачей добавьте сметану, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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