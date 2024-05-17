Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как можно разнообразить обед или ужин вместе с простым, но вкусным пирогом. Гибаница - это традиционный сербский пирог, который может быть как соленым, так и сладким, и обычно готовится из теста фило. Татьяна Литвинова предложила в своем видео упрощенный вариант этого рецепта, заменяя тесто фило на лаваш.
Ингредиенты:
- 3 листа лаваша
- 200 г творога
- 250 г брынзы
- 3 яйца
- 2 ч.л. соли
- 50 г зеленого лука
- 50 г укропа
- 50 г кинзы, петрушки
Для заливки:
- 3 яйца
- 300 мл йогурта (10%)
- 1 ч.л. соли
Приготовление:
Приготовьте начинку, смешав творог, брынзу, измельченную зелень и три яйца, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте лаваш на прямоугольники. Выложите начинку на лаваш, скрутите в рулетики и уложите их в форму для выпечки.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, приготовьте заливку, смешав три яйца, йогурт и соль. Залейте готовые рулетики заливкой и дайте им пропитаться.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.
Перед подачей добавьте сметану, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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