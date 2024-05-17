Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытный пирог, используя вместо теста обычный лаваш - так может получиться даже вкуснее.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как можно разнообразить обед или ужин вместе с простым, но вкусным пирогом. Гибаница - это традиционный сербский пирог, который может быть как соленым, так и сладким, и обычно готовится из теста фило. Татьяна Литвинова предложила в своем видео упрощенный вариант этого рецепта, заменяя тесто фило на лаваш.

Ингредиенты:

3 листа лаваша

200 г творога

250 г брынзы

3 яйца

2 ч.л. соли

50 г зеленого лука

50 г укропа

50 г кинзы, петрушки

Для заливки:

3 яйца

300 мл йогурта (10%)

1 ч.л. соли

Приготовление:

Приготовьте начинку, смешав творог, брынзу, измельченную зелень и три яйца, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте лаваш на прямоугольники. Выложите начинку на лаваш, скрутите в рулетики и уложите их в форму для выпечки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, приготовьте заливку, смешав три яйца, йогурт и соль. Залейте готовые рулетики заливкой и дайте им пропитаться.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Перед подачей добавьте сметану, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.