Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила в социальной сети Инстаграм рецепт домашних пирожков по варианту для ленивых, с зеленым луком и яйцами. Такие пирожки делаются проще, чем обычные, однако получаются очень мягкими и подойдут к обеду.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 5 г пищевой соды
- Соль
- 300 мл кефира или айрана
- 50 г яйца
- 30 мл рафинированного масла
Для начинки:
- 200-300 г зеленого лука
- 3 яйца
- Укроп
Приготовление:
Смешайте муку с пищевой содой и солью.
В большой миске смешайте кефир (или айран), яйцо, растительное масло, муку с солью и пищевой содой, советует "Мастер Шеф" Глинская. Тщательно перемешайте, чтобы не было комков.
Добавьте мелко нарезанные яйца, укроп и зеленый лук. Перемешайте.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, нагрейте сковороду и добавьте масло. Выкладывайте небольшие порции теста на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.
Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.