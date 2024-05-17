Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные пирожки с зеленью и яйцами.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила в социальной сети Инстаграм рецепт домашних пирожков по варианту для ленивых, с зеленым луком и яйцами. Такие пирожки делаются проще, чем обычные, однако получаются очень мягкими и подойдут к обеду.

Ингредиенты:

200 г муки

5 г пищевой соды

Соль

300 мл кефира или айрана

50 г яйца

30 мл рафинированного масла

Для начинки:

200-300 г зеленого лука

3 яйца

Укроп

Приготовление:

Смешайте муку с пищевой содой и солью.

В большой миске смешайте кефир (или айран), яйцо, растительное масло, муку с солью и пищевой содой, советует "Мастер Шеф" Глинская. Тщательно перемешайте, чтобы не было комков.

Добавьте мелко нарезанные яйца, укроп и зеленый лук. Перемешайте.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, нагрейте сковороду и добавьте масло. Выкладывайте небольшие порции теста на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.

Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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