Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как лучше всего готовить яблочный пирог, чтобы тот получился с небольшой кислинкой и имел мягкий сахарный привкус.

Литвинова, скриншот Ютуб

Ингредиенты:

  • 800 г яблок
  • 2 яйца
  • 50 г сахара
  • 100 г молока
  • 30 г сливочного масла
  • 70 г пшеничной муки
  • 10 г ванильного сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 80 г грецких орехов

Приготовление:

Помойте яблоки, очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими слайсами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до образования пены. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте разрыхлитель с мукой и добавьте постепенно в жидкую массу, взбивая до получения однородного теста.

Добавьте нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.

Выложите тесто с яблоками в форму и отправьте в разогретую до 180-190 градусов духовку на 30 минут.

Измельчите грецкие орехи и посыпьте ими пирог. Продолжайте запекать еще 20 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Дайте пирогу немного остыть и подавайте. Можно подавать с соленой карамелью.

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