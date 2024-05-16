Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась полезным рецептом яблочного пирога с орешками, который хорошо подходит для чаепития к обеду или ужину.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как лучше всего готовить яблочный пирог, чтобы тот получился с небольшой кислинкой и имел мягкий сахарный привкус.

Ингредиенты:

800 г яблок

2 яйца

50 г сахара

100 г молока

30 г сливочного масла

70 г пшеничной муки

10 г ванильного сахара

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

80 г грецких орехов

Приготовление:

Помойте яблоки, очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими слайсами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до образования пены. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте разрыхлитель с мукой и добавьте постепенно в жидкую массу, взбивая до получения однородного теста.

Добавьте нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.

Выложите тесто с яблоками в форму и отправьте в разогретую до 180-190 градусов духовку на 30 минут.

Измельчите грецкие орехи и посыпьте ими пирог. Продолжайте запекать еще 20 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Дайте пирогу немного остыть и подавайте. Можно подавать с соленой карамелью.

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