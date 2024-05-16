Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как лучше всего готовить яблочный пирог, чтобы тот получился с небольшой кислинкой и имел мягкий сахарный привкус.
Ингредиенты:
- 800 г яблок
- 2 яйца
- 50 г сахара
- 100 г молока
- 30 г сливочного масла
- 70 г пшеничной муки
- 10 г ванильного сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 80 г грецких орехов
Приготовление:
Помойте яблоки, очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими слайсами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до образования пены. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, смешайте разрыхлитель с мукой и добавьте постепенно в жидкую массу, взбивая до получения однородного теста.
Добавьте нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.
Выложите тесто с яблоками в форму и отправьте в разогретую до 180-190 градусов духовку на 30 минут.
Измельчите грецкие орехи и посыпьте ими пирог. Продолжайте запекать еще 20 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Дайте пирогу немного остыть и подавайте. Можно подавать с соленой карамелью.
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