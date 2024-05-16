Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как быстро и просто сделать чай, который поможет вам освежиться с наступлением жаркой погоды. Плюс рецепта в том, что не нужно долго готовить сам чай или ждать, пока охладится сок из ягод или фруктов.
Освежающий зеленый чай с персиком и лимоном по рецепту "Мастер Шефа" Литвиновой
Ингредиенты:
- 1 литр зеленого чая
- 1 столовая ложка меда
- 1 персик
- 1 лимон
- Веточка мяты
- Лед
Приготовление:
Заварите зеленый чай: В большую емкость заварите зеленый чай и дайте ему настояться до полного остывания.
Приготовьте лимонный сок: "Мастер Шеф" Литвинова подметила, в одной из кружек выжмите сок из лимона, так будет проще переливать его в последнюю емкость.
Подготовьте персик: Нарежьте персик на небольшие дольки или кусочки.
Смешайте ингредиенты: В остывший зеленый чай добавьте лимонный сок, мед и несколько листиков мяты. Хорошо перемешайте.
Подача: В каждый стакан с напитком добавьте несколько кубиков льда и пару кусочков персика, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Подайте и наслаждайтесь: Готовый освежающий зеленый чай с персиком и лимоном готов к подаче, но можете еще немножко его охлатить в холодильнике при желании.
Последние новости Украины:
Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.