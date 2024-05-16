Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как просто и быстро подготовить освежающий напиток, что хорошо подойдет всем в жаркий день.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как быстро и просто сделать чай, который поможет вам освежиться с наступлением жаркой погоды. Плюс рецепта в том, что не нужно долго готовить сам чай или ждать, пока охладится сок из ягод или фруктов.

Освежающий зеленый чай с персиком и лимоном по рецепту "Мастер Шефа" Литвиновой

Ингредиенты:

1 литр зеленого чая

1 столовая ложка меда

1 персик

1 лимон

Веточка мяты

Лед

Приготовление:

Заварите зеленый чай: В большую емкость заварите зеленый чай и дайте ему настояться до полного остывания.

Приготовьте лимонный сок: "Мастер Шеф" Литвинова подметила, в одной из кружек выжмите сок из лимона, так будет проще переливать его в последнюю емкость.

Подготовьте персик: Нарежьте персик на небольшие дольки или кусочки.

Смешайте ингредиенты: В остывший зеленый чай добавьте лимонный сок, мед и несколько листиков мяты. Хорошо перемешайте.

Подача: В каждый стакан с напитком добавьте несколько кубиков льда и пару кусочков персика, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Подайте и наслаждайтесь: Готовый освежающий зеленый чай с персиком и лимоном готов к подаче, но можете еще немножко его охлатить в холодильнике при желании.

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