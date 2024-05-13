Одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram поделился с украинцами фирменным рецептом вкуснейшей окрошки, которую подают в его ресторане.
Заливать крошку ресторатор советует кефиром, а из мясных добавок особенно рекомендует отварную телятину и телячий язык, а также кусочек подкопченной ветчины.
На 4 порции окрошки Савва Либкин берет следующие ингредиенты:
- картофель (сваренный в мундирах) - 70 г
- ветчина - 70 г
- телятина отварная – 70 г
- телячий язык отварной – 70 г
- редис - 100 г
- яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.
- огурцы – 150 г
- сок лимонный – 20 г
- горчица дижонская – 25 г
- зеленый лук - пучок
- петрушка – пучок
- укроп – пучок
- кефир (2% жирности) – 1 л
- газированная минеральная вода - 0,5 л
- соль и молотый черный перец – по вкусу
Картофель, телятину, язык, ветчину, редис, огурец и яичный белок нарезаем мелкими кубиками.
Зеленый лук, укроп и петрушку хорошо моем, просушиваем и мелко нарезаем в отдельную посуду.
Чтобы приготовить заправку для окрошки, ресторатор растирает горчицу, соль, перец, лимонный сок и яичные желтки до однородности, а затем понемногу разводит эту смесь минеральной водой.
Нарезанные ингредиенты, кроме зелени, складываем в кастрюлю, заливаем кефиром, добавляем заправку и оставшуюся минеральную воду. Хорошо все перемешиваем, а уже в конце добавляем мелко нарезанную зелень укропа, лука и петрушки.
Перед подачей ресторатор советует охладить крошку в течение 30 минут в холодильнике.
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