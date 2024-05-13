Известный ресторатор Савелий Либкин показал, как правильно приготовить крошку и чем именно ее заправлять, чтобы она была максимально вкусной и насыщенной.

Одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram поделился с украинцами фирменным рецептом вкуснейшей окрошки, которую подают в его ресторане.

Заливать крошку ресторатор советует кефиром, а из мясных добавок особенно рекомендует отварную телятину и телячий язык, а также кусочек подкопченной ветчины.

На 4 порции окрошки Савва Либкин берет следующие ингредиенты:

картофель (сваренный в мундирах) - 70 г

ветчина - 70 г

телятина отварная – 70 г

телячий язык отварной – 70 г

редис - 100 г

яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.

огурцы – 150 г

сок лимонный – 20 г

горчица дижонская – 25 г

зеленый лук - пучок

петрушка – пучок

укроп – пучок

кефир (2% жирности) – 1 л

газированная минеральная вода - 0,5 л

соль и молотый черный перец – по вкусу

Картофель, телятину, язык, ветчину, редис, огурец и яичный белок нарезаем мелкими кубиками.

Зеленый лук, укроп и петрушку хорошо моем, просушиваем и мелко нарезаем в отдельную посуду.

Чтобы приготовить заправку для окрошки, ресторатор растирает горчицу, соль, перец, лимонный сок и яичные желтки до однородности, а затем понемногу разводит эту смесь минеральной водой.

Нарезанные ингредиенты, кроме зелени, складываем в кастрюлю, заливаем кефиром, добавляем заправку и оставшуюся минеральную воду. Хорошо все перемешиваем, а уже в конце добавляем мелко нарезанную зелень укропа, лука и петрушки.

Перед подачей ресторатор советует охладить крошку в течение 30 минут в холодильнике.

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