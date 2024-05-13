Одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram поделился с украинцами фирменным рецептом вкуснейшей окрошки, которую подают в его ресторане.

Заливать крошку ресторатор советует кефиром, а из мясных добавок особенно рекомендует отварную телятину и телячий язык, а также кусочек подкопченной ветчины.

На 4 порции окрошки Савва Либкин берет следующие ингредиенты:

  • картофель (сваренный в мундирах) - 70 г
  • ветчина - 70 г
  • телятина отварная – 70 г
  • телячий язык отварной – 70 г
  • редис - 100 г
  • яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.
  • огурцы – 150 г
  • сок лимонный – 20 г
  • горчица дижонская – 25 г
  • зеленый лук - пучок
  • петрушка – пучок
  • укроп – пучок
  • кефир (2% жирности) – 1 л
  • газированная минеральная вода - 0,5 л
  • соль и молотый черный перец – по вкусу

окрошка

Картофель, телятину, язык, ветчину, редис, огурец и яичный белок нарезаем мелкими кубиками.

Зеленый лук, укроп и петрушку хорошо моем, просушиваем и мелко нарезаем в отдельную посуду.

Чтобы приготовить заправку для окрошки, ресторатор растирает горчицу, соль, перец, лимонный сок и яичные желтки до однородности, а затем понемногу разводит эту смесь минеральной водой.

Нарезанные ингредиенты, кроме зелени, складываем в кастрюлю, заливаем кефиром, добавляем заправку и оставшуюся минеральную воду. Хорошо все перемешиваем, а уже в конце добавляем мелко нарезанную зелень укропа, лука и петрушки.

Перед подачей ресторатор советует охладить крошку в течение 30 минут в холодильнике.

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