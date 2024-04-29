Шеф-кухар, телеведучий, ресторатор і суддя «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився ще одним рецептом дуже смачної страви, яку він приготував з того, що є у холодильнику.

За словами Хіменеса-Браво, готувати за цим рецептом легко.

«Сьогодні я вирішив готувати з того, що є у моєму холодильнику», - підкреслив Ектор Хіменес-Браво.

А це, за словами судді «Мастер Шеф», цвітна капуста, помідори Чері, кабачок, цибуля. А ще такий смачний інгредієнт, як лосось.

«Буду готувати овочі з лососем», - розповів Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграм.

І для цього Хіменес-Браво виклав порізані овочі у форму для запікання.

«Я додав овочі: цибулю, помідори Чері, цвітну капусту, кабачок, розмарин болгарський перець, томат пелаті. Це томати без шкірки у власному соку», - розповів Ектор Хіменес-Браво з «Мастер Шеф», зазначивши, що в нього також був соус Пассата.

Крім того, Браво вирішив також до цієї страви додати нут.

«Змішуємо овочі і томати у власному соку», - розповів суддя «мастер Шеф», демонструючи хід приготування страви.

Ресторатор підкреслив, що замість нуту до страви можна додати квасолю.

Наступний етап – рибу солемо і перчимо.

Овочі запікаємо 20 хвилин у духовці при температурі 180 градусів. Потім додаємо до овочів рибу, змащуємо її олією і повертаємо у духовку ще на 10-15 хвилин.

« І в результаті виходить така смакота», - підкреслив суддя «Мастер Шеф» демонструючи ніжну і соковиту страву.

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