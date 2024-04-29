Шеф-повар, телеведущий, ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился еще одним рецептом вкуснейшего блюда, которое он приготовил из того, что есть в холодильнике.

По словам Хименеса-Браво, готовить по этому рецепту легко.

"Сегодня я решил готовить из того, что есть в моем холодильнике", - подчеркнул Эктор Хименес-Браво.

А это, по словам судьи «Мастер Шеф», цветная капуста, помидоры Чери, кабачок, лук. А еще такой вкусный ингредиент, как лосось.

«Буду готовить овощи с лососем», – рассказал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

И для этого Хименес-Браво выложил порезанные овощи в форму для запекания.

«Я добавил овощи: лук, помидоры Чери, цветную капусту, кабачок, розмарин болгарский перец, томат пелати. Это томаты без кожуры в собственном соку», – рассказал Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф», отметив, что у него также был соус Пассата.

Кроме того, Браво решил также к этому блюду добавить нут.

«Смешиваем овощи и томаты в собственном соку», – рассказал судья «мастер Шеф», демонстрируя ход приготовления блюда.

Ресторатор подчеркнул, что вместо нута к блюду можно добавить фасоль.

Следующий этап – рыбу солим и перчим.

Овощи запекаем 20 минут в духовке при температуре 180 градусов. Затем добавляем к овощам рыбу, смазываем ее растительным маслом и возвращаем в духовку еще на 10-15 минут.

«И в результате получается такая вкуснятина», – подчеркнул судья «Мастер Шеф» демонстрируя нежное и сочное блюдо.

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