Татьяна Попович комментирует, что цены на салатный овощ являются ярким примером того, как влияют разные факторы, в частности сезонность.

В этом сезоне цены на популярный овощ значительно ниже, чем в прошлом году, тогда как цены на бананы стремительно растут. Такое падение стоимости объясняется большим урожаем и сезонным характером продукта. Речь идет о ранней капусте.

Такое мнение высказала эксперт Татьяна Попович. Она также отметила другие факторы, влияющие на ценообразование.

Рынок капусты в этом году показывает необычные тенденции: цены на этот овощ упали вдвое по сравнению с прошлым годом. Сейчас средняя цена нового урожая капусты на оптовом рынке "Шувар" составляет всего 25 грн за килограмм, тогда как в прошлом году она достигала 58 грн. В мае цены на раннюю капусту снизились на 30%, с 37 до 25 гривен за килограмм.

Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга на рынке "Шувар", комментирует, что цены на раннюю капусту являются ярким примером того, как влияют разные факторы, в частности сезонность. Она отмечает, что, как и большинство овощей, капуста имеет свой сезон сбора урожая, и во время пиковых периодов предложение растет, что приводит к падению цен.

Низкие цены в этом году можно объяснить увеличением объемов выращивания капусты, благоприятными погодными условиями. Продукция из Закарпатской области уже присутствует на рынке, но сезон еще не достиг пика. Прогнозируется, что к концу мая предложение продукции вырастет, поскольку производители из других регионов также будут активно приобщаться к поставкам, что приведет к постепенному снижению цен.

В то же время спрос на капусту, как и любой другой товар, может колебаться из-за изменений в потребительских предпочтениях, роста доходов населения, изменения в ценах на альтернативные продукты и другие экономические и социальные факторы.

Источник: Телеграф.

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