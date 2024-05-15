Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как использовать оставшееся варенье и сделать при этом вкусный и сладкий перекус для семьи.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила альтернативу для обычных десертов. К примеру, если у вас есть много варенья, вы можете сделать с ним вкусное и мягкое печенье, которое не только быстро и просто готовится - его можно хранить после приготовления до двух недель, делится Глинская.

Ингредиенты:

200 г муки

140 г сахара

140 г сливочного масла

Соль

Ванильный сахар (по желанию)

200 г варенья или повидла

Приготовление:

Смешайте муку с сахаром, добавьте соль и ванильный сахар, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Натрите холодное сливочное масло на терке, чтобы получилась крошка. Поставьте крошку в морозильную камеру на 20-30 минут.

"Мастер Шеф" Глинская советует, подготовьте форму (металлическую или силиконовую), смажьте ее маслом и посыпьте мукой.

Сформируйте печенье: возьмите 1 столовую ложку крошки, положите в середину немного варенья или повидла, сверху положите еще одну ложку крошки.

Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке на 15-20 минут. Оставьте печенье на 5 минут, чтобы остыло, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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