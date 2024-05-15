Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила альтернативу для обычных десертов. К примеру, если у вас есть много варенья, вы можете сделать с ним вкусное и мягкое печенье, которое не только быстро и просто готовится - его можно хранить после приготовления до двух недель, делится Глинская.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 140 г сахара
- 140 г сливочного масла
- Соль
- Ванильный сахар (по желанию)
- 200 г варенья или повидла
Приготовление:
Смешайте муку с сахаром, добавьте соль и ванильный сахар, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Натрите холодное сливочное масло на терке, чтобы получилась крошка. Поставьте крошку в морозильную камеру на 20-30 минут.
"Мастер Шеф" Глинская советует, подготовьте форму (металлическую или силиконовую), смажьте ее маслом и посыпьте мукой.
Сформируйте печенье: возьмите 1 столовую ложку крошки, положите в середину немного варенья или повидла, сверху положите еще одну ложку крошки.
Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке на 15-20 минут. Оставьте печенье на 5 минут, чтобы остыло, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.