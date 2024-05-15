Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные драники вместе с ветчиной, которые подойдут как для перекуса, так и в качестве основного блюда на обед.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 150 г лука
- 60 г ветчины
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 1 ст. л. муки
- Соль, перец по вкусу
- 10 г масла для жарки
Инструкции:
Натрите картофель на средней терке, положите на сито и хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость.Лук мелко нарежьте или также натрите на терке, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Ветчину нарежьте мелко.В молоко добавьте яйцо и хорошо взбейте до однородности. Отлейте небольшое количество смеси и смешайте с мукой.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в большой миске смешайте картофель, лук и ветчину. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду на максимальном огне и добавьте масло.
Выложите смесь картофеля на сковороду, разровняйте по поверхности.
Вылейте заливку сверху и с ложкой равномерно распределите по поверхности. Готовьте на медленном огне под закрытой крышкой в течение 8-10 минут.
После тушения, накройте дерун пергаментной бумагой и переверните на другую сторону. Запекайте еще 8 минут без крышки, чтобы образовалась хрустящая корочка, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Готовый дерун нарежьте на порции и подавайте горячим. Можно посыпать зеленью или добавить соус по желанию.
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