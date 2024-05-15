Известный кулинарный эксперт, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать сочные и хрустящие драники с ветчиной, которые с легкостью подойдут для сытного обеда.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные драники вместе с ветчиной, которые подойдут как для перекуса, так и в качестве основного блюда на обед.

Ингредиенты:

500 г картофеля

150 г лука

60 г ветчины

1 яйцо

50 мл молока

1 ст. л. муки

Соль, перец по вкусу

10 г масла для жарки

Инструкции:

Натрите картофель на средней терке, положите на сито и хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость.Лук мелко нарежьте или также натрите на терке, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Ветчину нарежьте мелко.В молоко добавьте яйцо и хорошо взбейте до однородности. Отлейте небольшое количество смеси и смешайте с мукой.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в большой миске смешайте картофель, лук и ветчину. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду на максимальном огне и добавьте масло.

Выложите смесь картофеля на сковороду, разровняйте по поверхности.

Вылейте заливку сверху и с ложкой равномерно распределите по поверхности. Готовьте на медленном огне под закрытой крышкой в течение 8-10 минут.

После тушения, накройте дерун пергаментной бумагой и переверните на другую сторону. Запекайте еще 8 минут без крышки, чтобы образовалась хрустящая корочка, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Готовый дерун нарежьте на порции и подавайте горячим. Можно посыпать зеленью или добавить соус по желанию.

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