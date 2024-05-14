Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила приготовить дома глазированные сырки с шоколадом и ягодной начинкой, причем сделать сладости проще простого.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в социальной сети Инстаграм, как правильно и при этом просто готовить дома сырки, которые так нравятся и взрослым, и детям. А с клубничной начинкой они получается еще более вкусными, считает Глинская.

Ингредиенты:

140 г клубники (свежей или замороженной)

10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой)

15 г сахара (3 ч. л. без горки)

10 мл лимонного сока (2 ч. л.)

700 г кисломолочного сыра (жирностью 5-9%)

100 г сахарной пудры (4 ст. л. с горкой)

ванильный сахар (по желанию)

100 г сливочного масла (жирностью 62%)

150 г черного шоколада

150 г молочного шоколада

30 мл рафинированного растительного масла (2 ст. л.)

Инструкции:

Клубнику измельчите блендером или вилкой, делится "Мастер Шеф" Глинская. В миске смешайте кукурузный крахмал, сахар и лимонный сок.

Добавьте клубнику и перемешайте. Готовую начинку поставьте в холодильник. Сыр протрите через сито, чтобы убрать крупные комочки.

"Мастер Шеф" Глинская советует, добавьте сахарную пудру и ванильный сахар, перемешайте. Растопите сливочное масло и добавьте к сыру, хорошо перемешайте.

Смешайте сырную массу до однородности. Если хотите, чтобы сырки были кремовыми, можно пропустить их через блендер или миксер.

Сформируйте сырки, выложив небольшие порции массы на пленку или силиконовый коврик. Растопите оба вида шоколада с растительным маслом на водяной бане или в микроволновке.

Обмакните каждый сырок в шоколадную глазурь.

Поставьте глазированные сырки на пленку или противень и поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы глазурь застыла, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская. Перед подачей украсьте сырки по желанию. Можно посыпать кокосовой стружкой, орехами или сахарной пудрой.

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