Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская детально рассказала рецепт приготовления вкусного пирога с ягодами и лимоном, который сможет подойти к любому застолью.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как быстро и без лишних проблем сделать пирог с лимоном и малиной, которая хорошо дополнит вкус и добавит немножко сладких ноток.

Ингредиенты:

400 г теста фило

180 г сливочного масла

200 мл сливок (жирностью 30-33%) (1 стакан)

цедра одного лимона

250 г яиц (5 шт.)

150 г сахара (6 ст. ложек с горкой)

малина

голубика

сахарная пудра (для декора)

Приготовление:

Растопите сливочное масло, сразу посоветовала "Мастер Шеф" Глинская. Возьмите один лист теста фило и смажьте его растопленным сливочным маслом.

Накройте еще одним листом тесто фило.

Сверху распределите ягоды: голубику и малину, и скрутите тесто, как улитку.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разложите тесто в круглую форму диаметром 25 см, смазанную сливочным маслом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку с конвенцией на 10 минут.

Смешайте яйца с сахаром. Добавьте сливки и перемешайте. Натрите цедру лимона, добавьте в смесь и перемешайте. Выньте пирог и вылейте на него заливку. Верните в духовку на 30 минут.

За 5 минут до готовности выньте пирог, выложите сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут. После того, как пирог остынет, украсьте обычной сахарной пудрой, подмечает "Мастер Шеф" Глинская.

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