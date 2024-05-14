Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как быстро и без лишних проблем сделать пирог с лимоном и малиной, которая хорошо дополнит вкус и добавит немножко сладких ноток.
Ингредиенты:
- 400 г теста фило
- 180 г сливочного масла
- 200 мл сливок (жирностью 30-33%) (1 стакан)
- цедра одного лимона
- 250 г яиц (5 шт.)
- 150 г сахара (6 ст. ложек с горкой)
- малина
- голубика
- сахарная пудра (для декора)
Приготовление:
Растопите сливочное масло, сразу посоветовала "Мастер Шеф" Глинская. Возьмите один лист теста фило и смажьте его растопленным сливочным маслом.
Накройте еще одним листом тесто фило.
Сверху распределите ягоды: голубику и малину, и скрутите тесто, как улитку.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, разложите тесто в круглую форму диаметром 25 см, смазанную сливочным маслом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку с конвенцией на 10 минут.
Смешайте яйца с сахаром. Добавьте сливки и перемешайте. Натрите цедру лимона, добавьте в смесь и перемешайте. Выньте пирог и вылейте на него заливку. Верните в духовку на 30 минут.
За 5 минут до готовности выньте пирог, выложите сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут. После того, как пирог остынет, украсьте обычной сахарной пудрой, подмечает "Мастер Шеф" Глинская.
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