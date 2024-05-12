Украинский актер театра и кино Виталий Борисюк раскрыл секреты своего фирменного куриного филе в нежном маринаде.

В семье Виталия Борисюка и известной украинской актрисы и телеведущей Ольги Сумской давно отказались от фастфкда и отдают предпочтение домашней кухне.

«Одно из любимых блюд - куриное филе на гриле», - рассказывал Борисюк в эфире «Полезная программа».

Актер также подчеркивал, что главный секрет этого простого рецепта для пикника на природе – особый соус.

Итак, записывайте рецепт, которым делился Виталий Борисюк. Ингредиенты нужны такие: куриное филе без кожи и костей – 4 шт, оливковое масло – 2 столовых ложек, дижонская горчица – 2 столовые ложки, мед – 1 столовая ложка, сок лимона.

Ход приготовления такого блюда на пикнике достаточно простой. Куриніе грудки необходимо помыть, отбить до толщины 1-1.5 см.

Все ингредиенты для соуса, а именно дижонскую горчицу, мед, оливковое масло и сок четырех лимонов смешиваем и смазываем этим маринадом мясо.

Тепер куриные грудки можно отправлять жариться. Мясо необходимо обжарить по 5-7 минут с каждой стороны до золотичтого цвета.

Остатки соуса Виталий Борисюк советовал подавать к мясу в виде соуса.

Также, по словам актера, в качестве гарнира к куриным грудкам на гриле прекрасно подойдут запеченые овощи или овощной салат.

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